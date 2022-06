L'opérateur de stationnement parisien vient d'inaugurer le parking souterrain Madeleine-Tronchet (8e) rénové. Occupant 29 000 m² sur six niveaux, cet ouvrage propose 944 places pour les véhicules légers, 237 pour les deux-roues motorisés et 50 pour les vélos. Petite particularité : avec ses 505 bornes électriques, il s'agit du plus grand parking électrifié de France.