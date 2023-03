Stationnement en entreprise : Nexity retient la solution Flex de Zenpark

Avec sa plateforme technologique brevetée, sa place de marché comptant 700 000 utilisateurs et son exploitation de quelque 1 300 parkings connectés, Zenpark a convaincu de nombreuses sociétés pour gérer le stationnement de leurs salariés, à l’image de Paris Habitat, Constructa, Steeple ou encore Aspen. C’est notamment sa solution à destination des entreprises et contribuant à économiser 1 500 tonnes de CO2 chaque année, Flex, qui a d’ailleurs su séduire le spécialiste de l’immobilier Nexity pour organiser le stationnement de ses plus de 500 collaborateurs sur son siège régional de Lyon.

Moitié moins de places de parking à répartir

Son récent déménagement a en effet engendré de nouvelles contraintes logistiques puisque les nouveaux locaux ne proposent que 243 places de stationnement pour 429 collaborateurs véhiculés et seulement sept bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles. Afin d’assurer la bonne rotation de ces équipements et faciliter leur accès, les équipes des services généraux de Nexity ont donc choisi l’interface Flex de Zenpark. Cet outil référencé par l'Ugap, se présentant en mode SaaS (Software-as-a-Service) sur web et sur application mobile mais aussi compatible avec tous les systèmes d’accès classiques et ne nécessitant aucune modification des aménagements, permet aux collaborateurs de visualiser rapidement les différents types de places disponibles (PMR, véhicules électriques, vélos…) et de les réserver en un clic.

Les gestionnaires, eux, ont accès à un tableau de bord centralisant les emplacements de stationnement et les règles de priorités d’affectation établies par l’entreprise selon son propre plan de mobilité pour un suivi en direct de l’occupation du parking. De ce fait, Nexity peut adapter les pratiques de télétravail de ses collaborateurs et éviter les pics de fréquentation comme le prouve Pauline Leconte, gestionnaire locative au siège régional de Nexity, pour qui « la solution Flex de Zenpark nous a permis de fluidifier l'accès au parking. » Quant aux salariés de Nexity, ils ont bénéficié d’une formation à l'usage de la solution Flex, une prise en main qui a permis d’obtenir en deux semaines un taux d’adoption de plus de 96 %.