Stationnement : l'application OPnGO devient Indigo Neo

L'application de stationnement OPnGO n'est plus. Depuis le mardi 21 juin 2022, la plateforme Indigo Neo prend le relais des services jusqu'alors proposés via ce canal à environ 1,4 million d'utilisateurs en Europe.

« Avec Indigo Neo, le groupe Indigo place le digital au cœur de sa stratégie et de son organisation. Indigo Neo devient la plateforme de vente digitale du groupe en Europe (France, Belgique, Espagne et Luxembourg, dans un premier temps, puis la Suisse et la Pologne dans les prochains mois). Avec un objectif clair et ambitieux : offrir une expérience unique, entièrement digitale, à l’ensemble de ses clients abonnés et occasionnels, dans une logique de mobilité globale, en parking et en voirie », résume l'entreprise, l'un des leaders mondiaux du stationnement.