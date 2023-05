Stationnement : la tarification en fonction du poids des véhicules devient réalité à Lyon

Alors que l'idée était réapparue à Paris en mars dernier, Lyon a décidé de passer à l'action. La municipalité, à la majorité Europe Écologie Les Verts depuis 2020, a décidé d'adapter le prix du stationnement en voirie en fonction du poids des véhicules sur le principe de « pollueur payeur ». En effet, plus un véhicule est lourd, plus il consomme de carburant et émet des émissions de CO2. La mesure, qui entrera en vigueur en 2024, doit pénaliser – à l'instar du malus au poids – les modèles de plus de 1,8 tonne et avantager les voitures électriques en dessous de 2,2 tonnes.

Le tarif passe de 20 à 45 euros pour les gros véhicules

Alors que le stationnement résidentiel s'affiche aujourd'hui au tarif mensuel unique de 20 euros à Lyon, il sera désormais compris entre 15 et 45 euros. La grille, établie en fonction du poids et de la motorisation du véhicule, doit s'établir comme suit :

15 euros/mois pour les voitures thermiques pesant moins d’une tonne ou les voitures électriques pesant moins de 2,2 tonnes ;

45 euros/mois pour les véhicules thermiques de plus de 1,8 tonne, les hybrides rechargeables de plus de 1,9 tonne ou une électrique de 2,2 tonnes ;

30 euros/mois pour les propriétaires d’un autre modèle.

Les visiteurs aussi concernés

Le même principe devrait s'appliquer aux « visiteurs ». « Pour les véhicules extérieurs, on estime que 75 % seront dans la catégorie standard et 5 % seront en tarif majoré », a expliqué l'adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, Valentin Lugenstrass, au micro de RMC. Si la grille exacte n'est pas encore définie, « la plupart des véhicules électriques seront automatiquement dans la tarification réduite », a-t-il précisé.

Paris, Grenoble ou encore Bordeaux veulent suivre

Cette première en France pourrait bien faire des émules. À Paris, le débat était déjà relancé en mars dernier. David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge notamment des transports et de la voirie, souhaite « intégrer des critères, comme des critères de poids sur la question du prix du stationnement ». « Est-ce qu'on a besoin d'un 4x4 dans le centre de Paris où vous avez toutes les infrastructures pour marcher, pour faire du vélo ? On n'est pas au milieu du Sahara ! », tacle l'élu écologiste au micro de BFM. Outre la capitale, Bordeaux (Gironde), Colombes (Hauts-de-Seine) ou encore Grenoble (Isère) envisagent aussi de taxer davantage le stationnement des véhicules lourds dans les mois à venir.