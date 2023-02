Stationnement : les solutions de Zenpark retenues par les flottes de Steeple et Aspen

Pour répondre aux enjeux du parking en entreprise, impacté par de nombreuses problématiques (manque de places, gestion des badges d’entrée, adaptation aux nouvelles mobilités, etc.), l’entreprise française spécialiste du parking partagé, Zenpark, propose aux sociétés plusieurs solutions d’optimisation du stationnement.

Parmi elles, Flex, récemment référencée par l’Ugap. C’est d’ailleurs cette offre qui vient d’être choisie par Steeple, structure rennaise développant des outils de communication interne phygitale utilisés par un millier d’entreprises, pour gérer le garage de sa centaine de collaborateurs.

Steeple + Flex

Pour cause : Steeple a récemment emménagé dans de nouveaux locaux ne proposant qu’un parking de 21 places de stationnement pour 91 salariés. Une contrainte logistique que Steeple contourne avec Flex en maximisant l’occupation de ces places.

Chaque employé effectue ainsi ses demandes d’accès au parking via son téléphone mobile ou son ordinateur et l’algorithme de Flex attribue automatiquement les places disponibles selon la spécificité des besoins. Les équipes des services généraux, elles, ont accès à un tableau de bord permettant le suivi en direct de la fréquentation du parking afin d'éviter l’engorgement.

Aspen Location + Pool

De son côté, l’agence de location de voitures Aspen avait une autre complication à gérer avec sa flotte en autopartage. Lancée il y a 3 ans, Aspen Location loue donc désormais, via la solution Pool de Zenpark, une dizaine de places dans un parking idéalement situé au cœur de Paris et partage les accès à ce parc de stationnement grâce à un module utilisable en toute autonomie. Aspen Location peut en effet facilement transmettre un lien clicable sécurisé aux usagers de son service d’autopartage.

Avec plus de 1 300 parkings répartis dans plus de 250 villes en France, la solution Pool assure également aux entreprises de louer des places à un tarif préférentiel garantissant 40% d'économies réalisées sur la location des places, comparé aux tarifs parking public ou voirie. En fonction des besoins, la facturation de Pool peut même s’ajuster avec des possibilités de paiement adaptables au trimestre, au semestre, année ou plus.