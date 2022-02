Stationnement : Q-Park retient Izivia pour électrifier ses parkings en France

Récemment concessionnaire de l'ensemble des parkings souterrains de La Défense (20 000 places réparties dans 14 ouvrages), l'opérateur Q-Park a choisi le quartier d'affaires francilien pour présenter la stratégie d'électrification de ses ouvrages. Une feuille de route à trois ans qui passe par un partenariat avec Izivia, une filiale de l'énergéticien EDF connue pour ses solutions de recharge pour véhicules électriques.

Depuis le parking Centre Grande Arche, les deux entreprises ont lancé ce nouveau service de recharge qui s'appuie sur des bornes de 7 à 22 kWh. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou à ce qui s'est pratiqué par le passé chez d'autres opérateurs, ni la fourniture d'électricité, ni le coût du stationnement se sont offerts aux conducteurs de véhicules électriques. Les clients doivent régler leur stationnement et leur recharge. Le tarif fixé est d'ailleurs de 30 centimes/kilowattheure délivré s'ajoutant à l'euro réclamé pour débuter la charge.

Recharge payante

« Grâce à ce partenariat ambitieux, Q-Park se positionne comme un acteur essentiel dans le service de la charge des véhicules électriques. Nous confirmons ainsi notre positionnement d’acteur de la mobilité décarbonée, au service de la ville de demain. Le déploiement de ce nouveau service devra s’adapter à l’évolution du taux de pénétration des véhicules électriques en France », a indiqué Michèle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park France, devant plusieurs dizaines de personnes (membres de l'établissement public Paris La Défense, représentants des deux entreprises concernées, journalistes et personnalités) dont les haut-fonctionnaires Dominique Auverlot et Claude Renard.

« Izivia assurera la fourniture et l’installation des bornes financées par Q-Park et veillera à leur bon fonctionnement dans la durée grâce à ses services de supervision et de maintenance et apportera une assistance aux utilisateurs en cas de besoin. Izivia conforte son rôle de leader de l’exploitation des bornes de recharge ouvertes au public en France », s'est félicitée Christelle Vives, directrice générale de l'entreprise.