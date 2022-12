Stationnement : Zenpark remporte l’appel d’offres de Paris Habitat

Avec la mise en place de la ZFE du Grand Paris et à l’approche des JO de 2024, l’enjeu de réduire la place de la voiture en voirie est clair pour la mairie de Paris, qui envisage ainsi la suppression de 60 000 places de parking en surface d’ici à 2026. Une situation qui pousse de nombreux bailleurs sociaux à optimiser leurs espaces de stationnement couverts, à l’image de Paris Habitat. Cet acteur du logement social à Paris et en petite couronne a donc lancé un appel d’offre pour trouver l’allié adéquat et c’est Zenpark qui a été désigné pour proposer une solution de location mensuelle permettant de réduire drastiquement la vacance des parkings en valorisant le patrimoine immobilier de Paris Habitat.

Une solution qui séduit

Ainsi ce sont 83 parkings situés dans les 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements ainsi qu’à Boulogne qui intégreront l’offre Zenpark. Ce partenariat, conclu pour une durée de 5 ans, représente près de 3 000 places dont 60 places moto, « soit 15% de toutes les places vides que nous allons optimiser pour y stationner des véhicules et libérer de l’espace en voirie » souligne William Rosenfeld, PDG et cofondateur de Zenpark.

>> A LIRE AUSSI : Zenpark gère le stationnement des collaborateurs d’ISS France

Si le choix final s’est porté sur cette société, c’est avant tout parce que sa formule de parkings partagés Share se veut simple d’utilisation pour les utilisateurs. De même, l’installation de cette solution, son paramétrage et sa maintenance d’une part s'avèrent pris en charge à 100% par Zenpark. Assurant de rentabiliser les places vides dans les parkings privés en permettant à tout automobiliste et motard de venir y stationner de façon sécurisée, le service développé par Zenpark génère ainsi des revenus additionnels pour les propriétaires que sont les bailleurs sociaux, mais aussi les hôtels ou les foncières immobilières. Ces derniers ont d’ailleurs accès à toutes les informations liées à l’utilisation de leurs parkings, comme le taux d’occupation ou le chiffre d’affaires réalisé, à partir d’une interface web et mobile.