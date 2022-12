STEF dévoile son plan 2022-2026

Avec sa précédente stratégie, STEF a fait le choix de la spécialisation par domaine d'activité pour plus de pertinence. Le groupe a également décidé d’élargir la palette de ses savoir-faire au conditionnement industriel (comanufacturing et copacking) et peut désormais proposer trois types de services à ses clients : transport, logistique et conditionnement. STEF a également pu consolider son développement en Europe grâce à une solide croissance organique et à l'accélération de sa croissance externe, notamment en s'implantant dans un huitième pays au Royaume-Uni. Enfin, STEF a renforcé son indépendance financière ainsi que ses capacités immobilières et techniques.

Des ambitions pour les trois prochaines années

Le nouveau plan dessiné par Stef tourne autour du « Care » (ou soin). Tout d'abord, le groupe s’engage à mettre ses clients au centre de son attention, afin non seulement d’anticiper leurs attentes et de leur offrir une expérience personnalisée et de délivrer la plus haute valeur ajoutée possible. STEF entend également améliorer encore les offres existantes, inventer celles de demain avec ses clients et contribuer à une supply chain créatrice de valeur. En ce qui concerne la question environnementale, le groupe souhaite maîtriser son impact sur l’environnement. Avec Moving Green, STEF a accéléré ses investissements pour un transport et une logistique plus respectueux de l’environnement. Enfin, à travers son nouveau plan stratégique, STEF poursuit son ambition d’être le leader européen du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée et se fixe comme objectif de porter son chiffre d’affaires à 5 milliards d’euros d'ici à fin 2026.