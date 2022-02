Stellantis achève une première année riche en bénéfices

Boosté par l’accélération des synergies liées à la fusion et la réalisation de performances commerciales solides, le groupe Stellantis enregistre des résultats records pour l'année 2021. Et bonne nouvelle : les collaborateurs vont en bénéficier!

Au terme de sa première année d’activité, le groupe Stellantis (issu de la fusion entre PSA et FCA le 17 janvier 2021), enregistre un chiffre d’affaires de 152 milliards d’euros contre 133 millions en 2020 (+ 14 %). Le résultat opérationnel a pratiquement été multiplié par deux, passant en un an de 9,2 milliards à 18 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle de 11,8 % (contre 6,9 % sur le précédent exercice). Le bénéfice net obtenu est de 13,4 milliards d’euros, un résultat presque multiplié par trois par rapport aux 4,7 milliards validés en 2020 (croissance de 179 %).

À la suite à ces bons résultats, Carlos Tavares, CEO du groupe, a tenu à remercier publiquement « les collaborateurs de Stellantis de toutes nos régions, marques et fonctions, pour leur contribution à la construction de notre nouvelle entreprise dont l’une des plus grandes forces est sa diversité ». Ainsi, le groupe automobile, qui promeut une politique de rémunération à la performance, compte récompenser leurs efforts en divisant à part égale un versement global de 1,9 milliards d’euros. C’est 70 % de plus par rapport aux 770 millions d’euros qui ont été redistribués en 2020 par chacune des sociétés. « Les salariés sont au cœur de Stellantis. C’est grâce à leur investissement et leur rigueur dans l’exécution que nous avons pu atteindre des résultats remarquables dès notre première année en tant que Stellantis, poursuit-il […] Notre volonté est de faire bénéficier tous les salariés de la croissance rentable de l’entreprise. Nous sommes heureux de récompenser ainsi les équipes et les remercions de leur engagement sans faille ».

Cette rémunération prendra la forme d'une prime d’intéressement avoisinant les 4 300 euros, avec un montant minimum de 4 000 euros pour chaque salarié. La Force Ouvrière (FO) première organisation syndicale du groupe Stellantis, se réjouit de cette annonce : « C’est évidemment une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat en cette période difficile. Si ces résultats très encourageants confirment la stratégie du groupe Stellantis, ils sont avant tout le fruit du travail, de l’engagement et de l’implication personnelle de chaque salarié. C’est aussi une réponse claire à ceux qui doutaient de la pertinence d’une industrie automobile forte dans l’Hexagone ».