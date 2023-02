Stellantis affiche des résultats financiers record pour 2022

Stellantis vient de présenter de très bons résultats financiers à l’issue de l’année 2022. Le chiffre d’affaires du constructeur a augmenté de 18 %, pour arriver à un montant de 179,6 milliards d’euros. Une hausse due à l’inflation mais aussi à une politique de prix nets fixes et élevés, ainsi qu’un mix véhicule favorable selon la firme. Le résultat opérationnel s’est élevé à 23,3 milliards d’euros, soit une amélioration de 29 %. La marge a atteint 13 %, soit un point de plus que l’objectif prévu pour 2030. Le bénéfice net a également augmenté de 26 %, pour arriver à 16,8 milliards d’euros. Des résultats réalisés malgré une baisse de 2 % des immatriculations dans le monde l’année dernière, ainsi que des problèmes persistants d’approvisionnements en composants et de logistique. L’un des autres facteurs positifs ayant aidé le groupe se situe sur les synergies réalisées entre PSA et FCA. Ces dernières ont représenté un cash net de 7,1 milliards d’euros, soit un dépassement de 2 milliards d’euros concrétisé deux ans avant l’objectif fixé à 5 milliards d’euros. La firme a soumis un dividende par action de 1,34 euro, soit un montant global de 4,2 milliards d’euros. Un programme de rachat d’actions jusqu’à 1,5 milliard d’euros réalisable d’ici à la fin de l’année 2023 a été approuvé par le conseil d’administration. Enfin, une somme de 2 milliards d’euros a également été attribuée à la totalité des collaborateurs de Stellantis, ce qui devrait représenter une contribution individuelle minimale de 4 300 euros pour les salariés français du groupe selon le constructeur.

Électrification à venir en Amérique du Nord

Ces résultats supérieurs aux prévisions permettent d’envisager sereinement la suite du plan Dare Forward 2030, qui vise un chiffre d’affaires de 300 milliards d’euros et une marge opérationnelle à deux chiffres d’ici à 2030. « Outre nos résultats record et la mise en œuvre rigoureuse de notre plan stratégique Dare Forward 2030, nous avons également démontré l’efficacité de notre stratégie en matière d’électrification en Europe. Nous disposons désormais de la technologie, des produits, des matières premières et de l’écosystème complet de batteries pour mener à bien cette même transformation en Amérique du Nord », souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Au niveau mondial, les ventes de véhicules électriques de la firme ont augmenté de 41 % l’année dernière, pour représenter 288 000 unités. Les 23 modèles électriques à batterie proposés par Stellantis à travers le monde devraient passer à 47 d’ici à fin 2024, notamment grâce à l’offensive prévue sur le marché nord-américain. Une arrivée basée sur les marques Jeep et RAM, susceptibles de réaliser de gros volumes de l’autre côté de l’Atlantique. Cependant, le pick-up RAM 1500 REV 100 % électrique présenté en début d’année ne devrait arriver sur le marché qu’au dernier trimestre 2024. Au-delà de ce marché capital, le groupe met en avant une croissance sur l’ensemble des grandes régions du monde, en soulignant la progression de 34 % du volume d’affaires des zones Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Chine, Inde et Asie-Pacifique. Des marchés qui devraient contribuer à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2030.