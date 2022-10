Stellantis annonce l’arrivée de Citroën en Indonésie en 2023

Dans le cadre de sa stratégie de croissance Dare Forward 2030, Stellantis vient d’annoncer le déploiement de la marque aux chevrons sur le sol indonésien. Le partenariat, signé le 20 avril 2021, stipule que PT. Indomobil Wahana Trada, filiale du groupe Indomobil, prendra en charge, en exclusivité, la distribution des véhicules Citroën au sein de son réseau, et assurera également l’activité après-vente. L’opération prendra effet au cours de l’année 2023 et vise un engagement sur le long terme. « Citroën croit fortement que la mobilité doit être accessible à tous et nous souhaitons apporter davantage de propositions, tant sur les produits que sur les services, à la population indonésienne, commente Vincent Cobée, directeur général de Citroën. Nous sommes confiants que Citroën sera reconnue en Indonésie comme la marque qui "ose s’investir" : s’investir pour le bien-être de nos clients, s’investir pour leur confort, et s’investir pour leur offrir les meilleures expériences digitales pour leur sérénité au quotidien ».

Un marché aux nouveaux standards

Citroën débutera son implantation sur ce nouveau marché avec la commercialisation des C5 Aircross, ë-C4 électrique, ainsi que la nouvelle C3. Ces dernières seront visibles dans les concessions d'Indomobil qui bénéficieront des nouveaux standards de la marque. En effet, Citroën vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle (logo, nomenclature, couleurs, slogan). L’opportunité pour le marché indonésien de commencer ce nouveau chapitre sur les meilleures bases.