Comment Stellantis assure l'avenir de son usine de Sochaux

Né du rapprochement entre les ex-groupes automobiles PSA et FCA (Fiat-Chrysler Automobiles), le géant franco-italo-américain Stellantis se préoccupe de l’avenir de son outil industriel français. Et plus particulièrement de son usine de Sochaux (Franche-Comté).

Dans le cadre de son projet Sochaux 2022, le constructeur vient de consacrer 200 millions d’euros pour faire de cette usine l’une des plus performantes d’Europe et « une championne de la mobilité électrique ». Dans les prochains mois, Sochaux - qui produit actuellement les Peugeot 3008 et Opel Grandland - aura la charge de produire des SUV multi-énergie et accueillera des véhicules bâtis sur la nouvelle plateforme STLA-Medium commune aux nombreuses marques de la galaxie Stellantis.

Une transformation menée depuis 2019

Lancé en 2019 et co-construit avec les syndicats, ce vaste plan de transformation arrive à son terme. « Sochaux, site historique, se devait d’être un site d’excellence, vitrine des ambitions industrielles de Stellantis », commente Arnaud Deboeuf, Chief manufacturing officer. Cinq années de chantier ont donc été nécessaires pour reconfigurer les 200 hectares occupés par le constructeur.

De nouveaux ateliers d’emboutissage et de montage ont vu leur jour. Plus en détails, le nouvel atelier d'emboutissage dispose d'une ligne flexible capable de fabriquer différentes pièces en un seul coup de presse. Le montage, jadis installé dans cinq ateliers, « a été repositionné au cœur du site et entièrement repensé pour une production efficiente avec un capacitaire de 400 000 véhicules par an », précise Stellantis.

En parallèle, une nouvelle organisation du flux de production a été mise en œuvre. « Cela a permis de diviser l’empreinte immobilière du site par deux », souligne Stellantis. L’entreprise indique d’ailleurs que 44 hectares de terrains libérés ont été acquis par la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard « dans le cadre d’un projet d’aménagement de zones industrielles ».