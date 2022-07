Stellantis bat des records de rentabilité au premier semestre 2022

Stellantis a battu des records sur le premier semestre 2022. Le constructeur vient de présenter des résultats financiers records, tout en ayant vendu moins de véhicules. La firme a réalisé un chiffre d’affaires de 88 milliards d’euros, en hausse de 17 % par rapport au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel s’est élevé à 12,4 milliards d’euros, en progression de 44 %. La marge a donc atteint 14,1 %, pour un bénéfice net de 8 milliards d’euros, en hausse de 34 % par rapport à 2021. Le constructeur souligne au passage une croissance de 50 % de ses ventes de modèles électriques, pour un total semestriel de 136 000 unités. Un nombre qui reste cependant restreint face aux 3 millions de voitures vendues sur la période.

Toutes les zones géographiques sont rentables

L’un des points mis en avant par Stellantis est une rentabilité à deux chiffres sur les cinq grandes régions du monde. En dépit de ventes souvent en retrait en volumes, l’orientation des prix à la hausse et le mix véhicule ont favorisé la rentabilité. Seule l’Amérique du Nord a vu ses ventes augmenter tout en améliorant également sa marge. Le temps de la course aux volumes n’est plus d’actualité et les constructeurs ont bien négocié cette évolution en partie subie. Stellantis en est le parfait exemple. De plus, le groupe poursuit sa transformation et celle de ses marques. Maserati présente ainsi des résultats positifs, avec une marge opérationnelle de 6,6 %, pour un résultat opérationnel de 62 millions d’euros. Un changement important pour une marque longtemps embourbée dans des difficultés stratégiques et opérationnelles. Les prochaines étapes devraient concerner les marques Dodge, Jeep et Ram, dont les grandes orientations seront présentées avant la fin de l’année.