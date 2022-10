Stellantis booste sa Business Unit Economie Circulaire

Stellantis confirme ses ambitions en matière d'économie circulaire et annonce la mise en place d'un plan global qui permettra de générer plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030, tout en atteignant l'objectif d'une empreinte carbone neutre d'ici 2038.

Toujours basée sur les 4R* (reman, repair, reuse et recycle), les principaux objectifs de la Business Unit Économie Circulaire sont de prolonger la durée de vie des véhicules et des pièces détachées, ainsi que de réintégrer les matériaux et les véhicules en fin de vie dans le processus de fabrication de nouveaux véhicules et produits. Présentée dans le plan stratégique Dare Forward 2030, elle élargit aujourd'hui ses champs d'action. Stellantis va ainsi renforcer les capacités de la Business Unit, mais aussi les équipes et les installations. Toujours basée sur un modèle commercial cradle to cradle (du berceau au berceau), la Business Unit Économie Circulaire prévoit ainsi un développement ambitieux du volume de ses activités et son déploiement dans de nouveaux pays.

Avec l'ouverture en septembre de son principal Hub d'Économie Circulaire en Italie, Stellantis poursuit son implantation en Europe. Ce site va accueillir les activités de remise en état et de démantèlement des véhicules, en plus du reconditionnement des pièces détachées, avec l'aspiration de s'étendre à l'échelle mondiale. De plus, cette feuille de route vient soutenir l'acquisition d'Aramis (en 2016), qui disposera en fin d'année de sept centres de reconditionnement implantés en Europe. En parallèle, la Business Unit Économie Circulaire va mettre en place des "boucles locales", qui devront permettre de conserver les produits et les matériaux au sein des pays, et ainsi de livrer les clients plus rapidement.

Lancement du label SUSTAINera

Les différents axes du plan stratégique pour la Business Unit Économie Circulaire devraient permettre à Stellantis de multiplier par quatre les revenus liés à une durée de vie prolongée des pièces et des services, ainsi que décupler le chiffre d'affaires lié au recyclage en 2030 par rapport à 2021, soit 2 milliards d'euros. Parallèlement, la Business Unit annonce le lancement de son nouveau label SUSTAINera dédié aux pièces détachées et aux accessoires. Alison Jones, vice-présidente de la BU, explique : « Le label SUSTAINera symbolise notre promesse d'offrir aux clients de nos marques des produits et des services transparents, durables et abordables, sans compromettre la qualité, tout en protégeant l'environnement grâce à une diminution notable des déchets et des ressources utilisées. »

La feuille de route de la Business Unit Économie Circulaire doit permettre à Stellantis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, mais aussi de mieux gérer la pénurie actuelle de matériaux.

*La stratégie des 4R :