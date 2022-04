Stellantis cède ses dernières parts dans Gefco repris par CMA CGM

La guerre en Ukraine a conduit à une refonte de l’actionnariat du logisticien Gefco contraint à reprendre 75 % des actions détenues par les Chemins de de fer russes (RZD) avant de passer entièrement sous le contrôle de l’armateur et logisticien français CMA CGM (acquisition soumise à l’approbation des autorités de concurrence). Les mouvements actionnariaux se sont poursuivis avec Stellantis qui a cédé, le 8 avril, sa participation restante de 25 % dans le capital de Gefco au groupe CMA CGM.

« La vente de cet actif, non stratégique, marque l’étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Et de poursuivre : « Stellantis s’appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels Gefco continue à jouer un rôle significatif. »

« Avec plus de 70 ans d’expertise dans la logistique industrielle, Gefco est fier de rejoindre le groupe CMA CGM, un leader mondial incontesté du transport maritime et de la logistique. Le projet porté par CMA CGM permettra à Gefco de poursuivre son activité dans un cadre sûr, d’accompagner la transformation que nous avons initiée et de renforcer notre développement dans les années à venir. Ce rapprochement entre deux entreprises françaises augure de nombreuses opportunités pour Gefco en termes d’innovation et de croissance durable, notamment à l’international, au bénéfice de nos clients », a souligné Luc Nadal, président du directoire de Gefco. Le transporteur s’appuie sur un réseau présent dans 47 pays et emploie environ 11 500 personnes dans le monde, dont plus de 2 500 en France.