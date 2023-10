Stellantis cesse de produire la Fiat 500e et met à l'arrêt l'usine italienne de Mirafiori

Les fermetures d'usine en Europe se poursuivent. Parallèlement à l'arrêt de la production des Volkswagen ID.3 et Cupra Born au sein du site allemand de Zwickau, le groupe franco-italo-américain Stellantis vient de mettre en sommeil de la fabrication de la Fiat 500e. Sa (mini)citadine 100 % électrique au design néo-rétro.

Située en proche périphérie de Turin, l'usine Stellantis de Mirafiori est l'un des plus importants complexes industriels au monde du groupe automobile née de la fusion entre PSA et FCA. On y produit la Fiat 500e bien sûr, mais aussi les Maserati Ghibli, Quattroporte, GranTurismo et Tonale. C'est également entre ses murs que vient d'être installé, sur 8 000 mètres carrés, le centre d'essai des batteries de Stellantis.

Nette baisse de la demande

Arrêtée une première fois en ce début du mois d'octobre, la production de la Fiat 500e le sera également entre le 19 octobre et 3 novembre prochains. Les 2 400 salariés concernés par cette décision seront tous mis en chômage partiel.

Troisième véhicule électrique le plus vendu en Europe l'an passé, la petite puce italienne zéro émission semble à présent être boudée par les automobilistes. À peine plus de 41 000 immatriculations ont été enregistrées sur le marché européen depuis le début de l'année, signe que la demande se tasse.

À tarif équivalent (de 30 400 à 38 400 euros, hors bonus écologique), la reine des villes souffre de la concurrence de modèles plus habitables - comme la MG Motor MG4, vendue à partir de 29 990 euros - ou moins chers à l'image de la Dacia Spring dont la gamme débute à 20 800 euros, hors bonus.

Les véhicules premium de Maserati aussi concernés

Cette baisse de la demande pourrait également perdurer avec le lancement de sa grande sœur, la Fiat 600e. Prenant la succession - en 100 % électrique et bientôt mild-hybrid - de la Fiat 500 X, ce nouveau SUV citadin ou plutôt cette citadine haut perchée permet de parcourir jusqu'à 400 km entre deux charges moyennant 35 900 euros, hors bonus.

Produits eux aussi à Mirafiori, les Maserati Ghibli, GranTurismo, Quatroporte et Leveante sont également en mal d'acheteurs. En conséquence, Stellantis a aussi décidé de stopper leur production... le temps d'écouler les stocks disponibles.