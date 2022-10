Stellantis choisit l'usine d'Hordain pour industrialiser la production de ses fourgons hydrogène

L'usine de l'ex-Groupe PSA historiquement spécialisée dans la production de ses fourgons moyens va prochainement assembler les versions dotées d'une pile à combustible alimentée en hydrogène de la dernière génération des Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Peugeot e-Expert.

Stellantis annonce - encore - la production de nouveaux véhicules dans ses usines françaises. Après avoir confirmé, lors du dernier Mondial de l'Automobile, que ses futurs modèles 100 % électriques à batterie - les Peugeot e-308, Peugeot e-308 SW et Peugeot e-408 - seront produits à Sochaux, le constructeur franco-italo-américain fait savoir que ses fourgons à hydrogène vont également être produits sur le territoire français.

« Je suis très fier du travail de la direction et des salariés d'Hordain qui ont fait de leur site le premier au monde à réunir trois types d’énergies, grâce à la flexibilité de notre système de fabrication. L’annonce d’aujourd’hui démontre l’engagement de Stellantis à investir en France dans les technologies les plus avancées et à soutenir la mobilité bas carbone », souligne Carlos Tavares dans un communiqué.