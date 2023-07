Stellantis : Christohe Musy s'accomode des turbulences pour piloter la performance des marques

Alors que de nombreux remaniements ont lieu dans le top management de Stellantis, Christophe Musy, qui vient de succéder à Guillaume Couzy à la direction de Stellantis France, assure que les marques du groupe se portent bien, mettant en avant une part de marché globale de 31 %, avec une avance confortable de 5 % sur le numéro deux du marché. « Même si nous pouvons faire mieux, c’est satisfaisant sur un marché automobile à double-face, caractérisé par une forte récupération sur les immatriculations, par rapport aux problèmes de livraisons de 2022, mais aussi par des commandes en berne », pointe Christophe Musy.

Stellantis doit encore composer avec des flux logistiques contrariés

Il juge que le marché automobile français va continuer à croître au second semestre, de l’ordre de 13 % comme sur la première partie de l’année, peut-être un peu plus ou un peu moins, difficile de se prononcer. Le marché VP et VU devrait atterrir à 2 millions d’unités. Christophe Musy admet que les difficultés logistiques ne sont pas entièrement dissipées, bien que la situation s’améliore depuis un premier trimestre sous tension. La bonne performance en volume d’immatriculations au mois de juin (+ 5 %) en atteste. « Au premier trimestre, c’était très compliqué pour les Peugeot 3008, 3008 hybride rechargeable, pour l’Astra hybride rechargeable, par exemple. Nous retrouvons petit à petit des délais plus raisonnables. La Fiat 500 en est le parfait exemple, nous avons trouvé des solutions », précise Christophe Musy.

Une minorité des réseaux de Stellantis peine à composer avec des livraisons par à-coups

A la question de savoir si cette logistique par à-coups alimente la grogne au sein des réseaux, notre manager apporte deux éléments de réponse : d’une part, cela coûte des ventes aux marques de Stellantis, et d’autre part, seule une partie du réseau a des difficultés à gérer ces flux de livraison variables, « les concessionnaires qui n’ont pas les capacités, les moyens humains comme l’organisation, pour préparer rapidement les véhicules et les livrer. Nous les y aidons ».

Les marques de Stellantis vont pouvoir bénéficier de l’hybride 48 volt

Pour le second semestre 2023, Christophe Musy pense que les marques de Stellantis sont bien armées pour enregistrer de bonnes performances commerciales, citant par exemple Jeep avec l’Avenger qui fait des débuts remarqués, ou encore le lancement des motorisations hybrides ICDT 48 volt qui vont ouvrir des opportunités sur le segment des flottes aux marques concernées. « Nous avons aussi la force de modèles leaders sur leur segment comme la Fiat 500 sur le A, le Peugeot 2008 sur le B-SUV, la Peugeot 308 sur le C, ou encore le duo Partner-Berlingo sur le C-Van. Sans oublier la remarquable résistance du Peugeot 3008 sur le C-SUV, malgré ses sept ans d’âge ! Et en attendant le reveal de septembre… », détaille Christophe Musy.

Pas touche au pricing power de Stellantis

Au niveau des animations commerciales, Christophe Musy répète à l’envi qu’il n’est pas question de remettre en cause la politique de pricing power chère à Carlos Tavares et par ailleurs fruit d’un long travail. « On peut être agressifs sans baisser les prix, en faisant une différence en prix catalogue et loyer. Nous avons cette marge de manœuvre grâce à nos valeurs résiduelles élevées, là encore le fruit d’un long travail », précise-t-il.

Stellantis veut franchir un nouveau cap sur les ventes de voitures électriques

Enfin, il insiste sur la volonté d’accélérer l’électrification des ventes des marques des Stellantis. « Nous sommes leaders sur le périmètre du véhicule électrique et des hybrides rechargeables VP-VU, 30,1 % de part avec 16 % d’avance sur le deuxième, et nous le sommes récemment devenus pour le véhicule électrique pris isolément », se réjouit Christophe Musy, en affirmant que plusieurs points bloquants sont en passe d’être levés pour le client. Il mise de nouveau fortement sur le levier des mensualités pour favoriser l’acceptabilité des VE et attend avec impatience l’arrivée de la Citroën C3 électrique à moins de 25 000 euros.