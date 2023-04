Stellantis confie les modules de reprises des VO de ses réseaux à Autobiz

Stellantis prépare l’entrée en vigueur de son futur contrat d’agent. Le constructeur définit ses futurs outils, qui seront utilisés par ses futurs agents. La firme vient ainsi de choisir Autobiz pour les modules de reprises des véhicules des clients. Pour mémoire, Stellantis est actionnaire d’Autobiz depuis 2017 à travers PSA. Le spécialiste mettra donc à disposition des réseaux du constructeur ses outils autobizClic2Sell et autobizCarcheck. Le premier permet de proposer un prix de reprise garanti au client particulier sur internet. Il peut ainsi acquérir un modèle neuf en ligne, tout en revendant sa voiture au constructeur dans le cadre d’une reprise. Le deuxième permet de fixer un prix de reprise sur site après une inspection de la voiture.

Dix pays concernés

Les deux outils proposés par Autobiz seront déployés dans dix pays d’Europe pour toutes les marques du groupe Stellantis. Ce périmètre représenterait 4 000 points de vente à équiper pour la firme. Parmi ces pays, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas fonctionneront avec ces outils pour l’ensemble des commandes de véhicules neufs de toutes les marques du groupe, dès le mois de juillet de cette année. L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni adopteront ces outils en janvier 2024, pour les marques premium et les véhicules utilitaires. L’objectif consiste à proposer des reprises à prix garantis sur internet et chez les distributeurs pour le compte de Stellantis.