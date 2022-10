Industrie automobile : Stellantis confirme la production des Peugeot e-308, e-308 SW et e-408 en France

Le Mondial de l'Automobile est certes une « fête de l'automobile », comme aime à la rappeler Serge Gachot, le directeur de l'événement, mais c'est aussi et surtout un moment privilégié pour les différents constructeurs présents de présenter leur stratégie industrielle. Dans le cas des marques françaises, il s'agit aussi de rassurer politiques et syndicats quant à l'implication de l'entreprise dans l'économie du pays. Carlors Tavares, le directeur général de Stellantis a parfaitement illustré ce principe à l'occasion de la première journée du rendez-vous parisien.

Depuis le stand Peugeot, situé dans le hall 4 et où est présenté la nouvelle Peugeot 408, le patron de groupe franco-italo-américain a fait savoir que les prochains véhicules électriques de la marque au lion seront produits en France. « Notre engagement de neutralité carbone en 2038 bénéficie à la France où nous sommes et resterons sans conteste l’acteur de référence commercial et industriel avec 12 modèles électriques fabriqués par nos salariés dans nos 12 usines d’assemblage et de composants. En choisissant de produire les futures Peugeot e-308 [berline et break SW, ndlr] et e-408 dans notre site de Mulhouse, Stellantis confirme donner à chacun de ses sites industriels français un avenir pour "l’après thermique", grâce à une anticipation portée par la co-construction avec nos partenaires sociaux ».

De nouveaux produits pour Mulhouse mais aussi Sochaux et Rennes

Ainsi donc, les nouvelles Peugeot e-308, e-308 SW et e-408 - équipées de la nouvelle motorisation maison de 115 kW (156 ch) et d'une batterie de 54 kWh - seront produites aux-côtés de leurs homologues hybrides rechargeables. Pour mémoire, c'est également à Mulhouse que sont fabriqués les DS 7 et Peugeot 508.

L'usine Stellantis de Sochaux accueillera quant à elle, dans un futur proche, « les versions 100 % électriques des futures Peugeot 5008 et 3008 qui feront de cette usine historique le site lanceur de la plateforme STLA Medium, sur laquelle seront fabriqués les véhicules de taille moyenne de Stellantis », est-il précisé.

Enfin, du côté de Rennes-La Janais, c'est une version là encore zéro émission du SUV compact C5 Aircross qui sera prochainement mise en production.