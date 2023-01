Stellantis confirme une part de marché de 33 % en 2022

Après une année 2022 placée sous le signe du leadership, Stellantis se projette déjà vers de nouvelles performances et compte sur l’arrivée des nouvelles DS 3 E Tense, Peugeot e-208, Jeep Avenger et Opel Mokka Electric pour booster ses ventes en 2023.

Dans un marché français en baisse de 10 % en 2022, Stellantis affiche une part de marché de plus de 33 % au cumul de l’année. Parmi son éventail de marques, Peugeot s’est démarqué en devenant la marque automobile la plus vendue dans l’Hexagone. Un titre porté par la bonne performance de la 208, qui reste le véhicule le plus vendu en France avec 5,8 % du marché et 88 821 unités vendues.

Même tendance positive sur le marché plus vertueux des véhicules électrifiés (BEV+PHEV) où Stellantis enregistre une part de marché de l’ordre de 29,3 % (14,5 % pour la marque au lion). Sur le segment des véhicules électriques seuls, le groupe automobile progresse plus vite que le marché avec une hausse de 36 %. Là encore la Peugeot e-208 s’illustre encore à la tête des ventes avec, au cumul de l’année, 19 222 unités immatriculées, tandis que la nouvelle Fiat 500 électrique se place dans le top 5 au cumul de l’année. Sur la même période, sur le marché des véhicules hybrides rechargeables, Stellantis monopolise les trois premières places du podium avec les Peugeot 3008, 308, et Citroën C5 Aircross.

Enfin, Stellantis revendique également sa place de numéro 1 sur les marchés des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires 100 % électriques avec des parts de marché respectives de 41 et 47 % au cumul de l'année.

Perspectives 2023

Stellantis compte sur le lancement de plusieurs modèles pour booster encore ses ventes et s’imposer sur le marché automobile français. Ainsi, les six premiers mois de ce nouvel exercice seront marqués par l’arrivée des nouvelles DS 3 E Tense, Peugeot e-208, Jeep Avenger et Opel Mokka Electric. Parallèlement, côté distribution, l'année 2023 sera marquée par la mise en place des nouveaux contrats comme le confirme Guillaume Couzy, directeur de Stellantis France : « Pour l’année 2023, nous serons plus que jamais concentrés sur la poursuite de l’électrification de nos gammes et nous continuerons notre transformation avec notre réseau pour développer ensemble un nouveau modèle de distribution automobile durable, performant et centré sur l’expérience du client et sa satisfaction. »