Stellantis constitue un pôle pour les marques premium et confie sa direction à Joël Verany

Stellantis tient à singulariser les marques premium au milieu de son panel de marques généralistes. Le groupe automobile vient donc de créer un pôle à cet effet dont la direction revient à Joël Verany. Celui-ci aura comme mission d’assurer une approche premium différenciée de l’expérience client et du développement des gammes associées tout en étant le fer de lance du nouveau contrat de distribution des marques premium. Elle s’appuiera sur deux directions marketing (DS/ Alfa Romeo & Lancia), deux directions de marque (DS/ Alfa Romeo & Lancia), et une direction des ventes avec deux directions régionales regroupant les forces de terrain des marques premium.

Le parcours de Joël Verany

Diplômé de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ParisTech), Joël Verany a commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant financier au cabinet Mazars. Poste qu’il a occupé pendant près de trois ans. En 2001, il intègre le groupe PSA en tant qu’analyste financier au sein de la division automobile avant de démarrer un parcours davantage orienté commerce et distribution pour le marché national. En octobre 2005, il est nommé responsable de la région sud-ouest pour le compte de la marque Peugeot. Puis en septembre 2010, il est promu directeur des points de vente Peugeot d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer pour, trois ans après, être à la tête de la succursale Peugeot de Mulhouse où il est resté deux années. En 2015, au sein de PSA Retail, il a pris la direction des succursales des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles de la région parisienne, avant d’être nommé, en mars 2017, directeur ventes et développement réseau de Citroën en Inde avec la responsabilité de mettre en place tout l’écosystème commercial nécessaire pour lancer la marque dans ce pays.

Joël Verany fera donc son grand retour en France pour occuper ses nouvelles responsabilités de directeur des marques premium de Stellantis. Il sera rattaché à Guillaume Couzy, responsable du marché national chez Stellantis et fera partie du comité de direction de l’entité. Sa prise de fonction sera effective au 1er décembre prochain.