Stellantis crée une business unit dédiée à la charge des véhicules électriques

Stellantis annonce la mise en place de Free2move Charge, un écosystème de produits et de services pour faciliter la charge des véhicules électriques. Le groupe dirigé par Carlos Tavares vise tous les segments de marché de la recharge. Le déploiement débute par l’Europe et l’Amérique du Nord.

Stellantis ne compte pas se limiter à la vente de véhicules électriques et de petits services connexes. En effet, le groupe né de la fusion entre PSA et FCA veut s’imposer comme un fournisseur incontournable de produits et de services pour la recharge des VE.

Une nouvelle business unit voit donc le jour au sein du groupe, Stellantis Charging & Energy, qui couvre l’ensemble de l’écosystème de la charge. Une activité supplémentaire qui vient soutenir les objectifs du plan stratégique de Carlos Tavares, Dare Forward 2030.

Stellantis cible l’Europe et l’Amérique du Nord pour la première vague de déploiement

« Nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir mettre en avant une approche écosystémique et digitale qui couvre toutes les prestations de charge, les produits, les logiciels et les services finaux », souligne Ricardo Stamatti-Avila, senior vice-président chez Stellantis dans la BU Charging & Energy, relayé par Magdalena Malgorzata Jablonska, responsable commerce et marketing de la BU pour l’Europe élargie : « Nous débutons le déploiement de nos offres dans onze pays européens, dont la France, ainsi qu’en Amérique du Nord. Une deuxième vague suivra sur d’autres marchés, notamment en Asie, y compris en Chine ».

Stellantis couvre la charge au domicile, au travail et en itinérance

En épousant le slogan e-ABC, pour « easy to always be charged » que l’on peut traduire par « facile d’être toujours chargé », Stellantis Charging & Energy revendique un positionnement customer-centric, pour les particuliers comme pour les entreprises. Signe des temps, les conseillers commerciaux seront des e-Genius focalisés sur l’expérience client et des réponses personnalisées aux différents clients.

L’offre repose sur trois piliers. Primo, Free2move Charge Home s’adresse à la recharge au domicile, incluant du management de l’énergie (Vehicle-2-Home, Vehicle-2-Grid). Stellantis annonce d’ores et déjà des innovations à venir, notamment sur la charge par induction. Secondo, Free2move Charge Business concerne le marché des entreprises et les infrastructures de charge sur le lieu de travail. Installation, maintenance, optimisation énergétique, éventuelle monétisation seront autant d’éléments d’une offre holistique et modulaire. Tertio, Free2move Charge Go couvre la problématique de la recharge en itinérance, y compris sur des bornes publiques. Plusieurs offres d’abonnement (réservation, paiement simplifié, etc.) seront proposées, ainsi que des programmes de fidélisation.

Aller vite, le motto de Stellantis

« En tant que constructeur nous devons jouer un rôle plus actif dans l’électrification et notamment viser une part du gâteau plus importante sur l’économie de la charge et des énergies. Cela passe par des partenariats, y compris avec les énergéticiens, et nous ferons plusieurs annonces dans ce sens dans les prochains mois. Comme de coutume chez Stellantis, nous voulons aller vite », lance Ricardo Stamatti-Avila qui rappelle que le groupe vise 100 % de ventes de véhicules légers neufs en électriques en 2030 en Europe et 50 % pour les VL et les pick-up aux États-Unis à la même date.

Si Stellantis Charging & Energy sera un levier de fidélisation des clients « électriques » des différentes marques de groupe, les dirigeants du groupe voient plus loin et ouvriront certaines de leurs prestations à des clients d’autres marques, sur le modèle de Tesla. À court terme, 2023-2024, Ricardo Stamatti-Avila estime que l’offre pourra s’appuyer sur 500 000 points de charge (AC/DC) et qu’il faudra accompagner le développement programmé des infrastructures, même s’il est difficile de savoir si tous les projets seront réalisés et les délais de livraison seront tenus. « Au-delà du nombre de points de charge, nous raisonnons surtout en couverture géographique et dans la région Europe, nous serons rapidement au-dessus de 90 % », pointe-t-il.