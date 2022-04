Stellantis : Cyril Billiard nommé responsable marketing monde pièces et services

Cyril Billiard vient d’être nommé au poste de responsable marketing monde pièces et services chez Stellantis.

Cyril Billiard vient d’être nommé au poste de responsable marketing monde pièces et services chez Stellantis. Il avait en charge auparavant de conduire les synergies du rapprochement entre les groupes PSA et FCA et a œuvré pour aligner Stellantis sur les objectifs d’émissions dictés par la réglementation CAFE.

Diplômé de HEC Paris, Cyril Billiard a passé plus de 15 ans chez FCA à différents postes (responsable e-mobility, responsable marketing et communication Europe de Mopar, etc). Avant de rejoindre le constructeur italien, il a occupé durant 7 ans le poste de responsable du développement de la franchise Midas en France.

Cette nomination est concomitante au départ de Pietro Gorlier nommé PDG de Comau, l’usine de robots de Stellantis. Il occupait jusqu’alors le poste de directeur pièces et services de Stellantis au niveau monde.