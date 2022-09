Stellantis donne plus de peps à la citadine électrique Peugeot e-208

Véhicule électrique le plus diffusé de la gamme Peugeot, la citadine e-208 revoit ses prestations avec l'adoption d'un nouvel ensemble moteur/batterie plus conséquent.

Lancée au printemps 2019, la Peugeot e-208 approche de la case restylage. Avant de toucher à sa plastique, le constructeur sochalien a décidé de revoir la mécanique de sa citadine 100 % électrique. Jusqu'à présent équipé – comme tous les véhicules électriques Stellantis – d'un moteur de 100 kW (136 ch) et une batterie lithium-ion de 50 kWh permettant de parcourir jusqu'à 362 kilomètres (cycle mixte WLTP) avec une charge complète depuis la mise à jour survenue en novembre 2021, le véhicule va recevoir un nouveau couple moteur/batterie.

Peugeot annonce en effet que l'e-208 va désormais embarquer sous son capot le nouveau moteur électrique prévu pour sa grande sœur, la compacte e-308, ainsi qu'une batterie plus capacitaire. « Des améliorations très significatives pour le plaisir, le budget et le quotidien des utilisateurs », selon la marque, déjà récupérées par le SUV citadin DS 3. En clair, la Peugeot e-208 se voit dotée d'un bloc de 115 kW (156 ch) délivrant un couple de 260 Nm et d'une batterie nickel-cobalt-manganèse de 51 kWh (48,1 kWh utiles) fonctionnant sous 400 volts, lui assurant 400 km d'autonomie.

Côté recharge, Peugeot propose toujours – au choix – un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW en série ou un chargeur triphasé de 11 kW en option. « Avec une borne publique de 100 kW, il est possible de passer de 20 à 85 % de charge en moins de 25 minutes », avance le constructeur. Pour l'heure, les tarifs de la Peugeot e-208 remotorisée n'ont pas encore été révélés.