L'Opel Vivaro-e Hydrogen est de plus en plus demandé en Europe

La mobilité hydrogène se développe lentement mais sûrement. Cela permet aux techniciens de se déplacer de manière flexible, rapide et sans émission de CO2 des gaz d'échappement vers les différents sites et clients EWE hydrogène ont été popularisés par Toyota et Hyundai, et leur utilisation rendue visible grâce à la flotte de taxis Hype.

Désormais d'autres modèles, développés par d'autres constructeurs (Stellantis, Renault, Hyvia, ...) sont venus enrichir ce marché – embryonnaire – et les collectivités locales ou entreprises leur trouvent d'autres usages. C'est le cas de l'opérateur Orange, par exemple, qui roule depuis peu en Peugeot e-Expert H2 ou encore de Suez qui utilise un Citroën ë-Jumpy Hydrogen.

Commandes et livraisons fourgons compacts à hydrogène s'enchaînent en Europe

Hors de nos frontières, la marque allemande Opel rafle la mise auprès de nombreuses entreprises. Récemment, le constructeur à l'éclair a procédé aux Pays-Bas à la livraison de 16 Vivaro-e Hydrogen destinés à intégrer la flotte décarbonée de Jos Scholman, une entreprise familiale de construction.

« Cela confirme, une nouvelle fois, la position de leader de Stellantis dans la production de masse de véhicules utilitaires légers à hydrogène », s'est félicité Uwe Hochgeschurtz, COO Enlarged Europe Stellantis (et ex-patron d'Opel).

Précisons que la société cliente est déjà familiarisée avec l'hydrogène puisque cette dernière utilise déjà des véhicules particuliers ainsi que divers engins (tracteurs, porte-outils, pelles hydrauliques, ...) carburant à l'H2. Mieux, la structure dispose de sa propre station d'avitaillement.

En Allemagne, c'est la société RWE – fournisseur de services d'énergie et de communication du nord de l'Allemagne – qui vient de faire entrer 5 Opel Vivaro-e Hydrogen dans son parc roulant en cours d'électrification. « Ils permettent aux techniciens de se déplacer de manière flexible, rapide et sans émission de CO2 vers les différents sites et clients EWE », indique l'entreprise dont l'ambition est d'être « climatiquement neutre d'ici à 2035 ».