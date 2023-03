Stellantis et Crédit Agricole finalisent la consolidation entre Leasys et Free2move Lease

Avec pour objectif de créer un nouvel acteur majeur de la location longue durée, le groupe automobile et la banque française consolident les activités de Leasys et Free2move Lease au sein d'une nouvelle société de leasing multimarque détenue à 50 % par chacune des entités. Son organigramme est aujourd'hui connu.

Alors que la date de clôture, prévue d'ici à la fin du premier semestre 2023, approche à grands pas, Stellantis et Crédit Agricole annoncent d'ores et déjà la nouvelle organisation du futur ensemble européen, baptisé pour le moment « la NewCo ». Elle sera notamment présidée par Richard Bouligny, également directeur général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance en charge du département automobile et mobilité groupe. Ce dernier sera épaulé par l'actuel directeur général de Leasys depuis décembre 2021, Rolando D'Arco. Arnaud de Lamothe, actuellement aux commendes de Free2move Lease, prendra de son côté le poste de directeur général adjoint en charge du commerce, au côté d'Antoine Delautre qui, fort de sa carrière dans différentes entités bancaires (Crédit Agricole CIB, RCI Banque, Carrefour Banque...), est nommé directeur général adjoint en charge des finances.

Ce nouvel acteur de la mobilité sera implanté dans onze pays. Il servira les marques Stellantis et bénéficiera aussi d’une approche multimarques. Ensemble, Leasys et Free2move Lease représentent une flotte de près de 828 000 véhicules. La nouvelle entité se fixe pour mission de devenir un leader européen des services de mobilité, et espère porter sa flotte à un million de véhicules d’ici à 2026.

La conclusion de la transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, incluant les approbations réglementaires.