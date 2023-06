Stellantis et Hype lancent une flotte de taxis hydrogène pour les personnes à mobilité réduite

Ces taxis peuvent accueillir jusqu'à cinq passagers, dont un en fauteuil roulant, ou six passagers sans fauteuil. Ils sont basés sur les modèles de transport de passagers Peugeot e-Expert et Citroën ë-Jumpy, produits dans l'usine Stellantis de Hordain, dans les Hauts-de-France. Ces véhicules "zéro émission" offrent une autonomie de 400 km, se rechargent en trois minutes pour assurer une disponibilité maximale de la flotte.

Vers un déploiement à plus grande échelle

Au départ, Stellantis et Hype vont déployer 50 taxis dédiés sur la région parisienne. La société de taxis dispose de centaines de chauffeurs salariés formés et met en place une structure spécifique pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. Cette organisation garantit une disponibilité continue, une qualité de service et des prestations sur mesure. Une application de réservation dédiée permet de bénéficier d'un accès prioritaire et fournit des rapports détaillés en temps réel sur l'utilisation des véhicules.

Pour aller plus loin, dans le cadre de ce partenariat, Stellantis et Hype prévoient de déployer jusqu'à 1 000 taxis hydrogène pour les PMR d'ici fin 2024. Un déploiement qui dépend surtout de l'obtention de la licence d'exploitation "taxi parisien PMR" actuellement en cours de mise en place par les autorités françaises.

Hype prévoit, enfin, d'ouvrir l’accès à ce dispositif aux autres acteurs intéressés du taxi, notamment les chauffeurs indépendants et les loueurs.