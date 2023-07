Stellantis et Samsung vont construire une deuxième usine de batteries aux Etats-Unis

Stellantis et Samsung SDI viennent de signer un accord pour la construction d’une deuxième usine de batteries aux Etats-Unis. Les deux partenaires bâtissent déjà un premier site à Kokomo, dans l’Indiana, sous l’égide de leur coentreprise StarPlus Energy. Le lieu de cette deuxième gigafactory resterait encore à définir mais sa mise en service devrait se dérouler au cours de l’année 2027. Sa capacité de production initiale s’élèvera à 34 gigawattheures. « Cette seconde usine va nous permettre d’accélérer notre déploiement sur le marché américain et aidera Stellantis à faire avancer le passage des États-Unis à l’ère du véhicule électrique grâce à des produits dotés des plus hauts niveaux de sécurité et de qualité » commente Yoon-ho Choi, président de Samsung SDI. Ces deux usines permettront surtout à Stellantis de bénéficier de subventions et crédits d'impôts prévus dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (IRA).

Convertir les Etats-Unis à l’électrique

Ces deux sites de production de batteries permettront à Stellantis de déployer ses gammes de modèles 100 % électriques en Amérique du Nord. Une transition technologique valable pour plusieurs marques du constructeur, sur des marchés particulièrement importants. Cependant, la conversion des automobilistes américains à l’électrique risque d’être inégale. Les trucks dotés de moteurs V8 essence occupent toujours la tête des ventes. L’écart entre les grandes villes et l’Amérique profonde reste réel, tant au niveau des mentalités que des distances à parcourir. Pourtant, les constructeurs n’ont pas le choix. Ils doivent passer à l’électrique. « Cette nouvelle usine contribuera à atteindre notre objectif ambitieux de proposer au moins 25 nouveaux véhicules électriques sur le marché nord-américain d’ici la fin de la décennie » souligne ainsi Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Le constructeur vise toujours 50 % de ses ventes de voitures particulières et pick-up en 100 % électrique d’ici 2030 aux Etats-Unis. La première usine devrait délivrer ses premières batteries au premier trimestre 2025 et aura une capacité de production de 33 GWh, alors qu’elle devait se limiter dans un premier temps à 23 GWh.