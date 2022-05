Stellantis et Toyota élargissent leur partenariat avec un fourgon gros volume pour le marché européen

Stellantis et Toyota Motor Europe (TME) annoncent l’élargissement de leur partenariat avec un accord portant sur un nouveau fourgon grand volume également décliné en version électrique. Avec ce nouveau véhicule, qui représente le troisième type de carrosserie couvert par l’accord, la gamme VUL est complète. Ce grand fourgon vient en effet s’ajouter aux fourgons compacts et moyens déjà en production. Toyota fait son entrée sur le segment des véhicules utilitaires grand volume Ce nouveau grand fourgon s'intègre, en effet, aux fourgonnettes compactes et aux fourgons de taille moyenne de Toyota développés dans le cadre du partenariat déjà en place, et vient renforcer la position de Stellantis sur le marché des véhicules utilitaires légers en Europe, en adéquation avec les objectifs de son plan Dare Forward 2030. Stellantis fournira ce nouveau fourgon utilitaire grand volume à TME qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota. Le nouveau véhicule sera produit sur les sites de production Stellantis de Gliwice (Pologne) et d’Atessa (Italie). Prévu mi-2024, ce nouveau grand fourgon marque la première entrée de TME dans le segment des véhicules utilitaires grand volume. Une collaboration entre les deux constructeurs née en 2012

Rappelons que la collaboration entre Stellantis et Toyota a démarré en 2012 avec la production de véhicules utilitaires de taille moyenne de Toyota sur le site Stellantis d’Hordain (France) et s’est poursuivie en 2019 avec un nouveau modèle compétitif et attrayant pour le segment des VUL compacts, produit sur le site Stellantis de Vigo (Espagne). Le VUL grand volume annoncé aujourd’hui renforce cette collaboration en permettant à Toyota de proposer une gamme complète en Europe, et aux deux entreprises de profiter d’une optimisation des coûts de développement et de production.