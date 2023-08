Stellantis fait appel à Geely, partenaire de Renault, pour les cockpits de voitures

DongFeng Peugeot Citroën a retenu l’équipementier Ecarx pour sa technologie de cockpit intelligent. En Chine, elle équipe déjà les SUV Peugeot 4008 et Citroën Tianyi, ainsi que la berline Peugeot 508 en version longue. Le groupe Ecarx est notamment détenu par le groupe chinois Geely, partenaire de Renault.

Le joint-venture DPCA, pour DongFeng Peugeot-Citroën Automobile, annonce avoir retenu le groupe Ecarx pour son module de cockpit intelligent Ecarx E02 pour plusieurs véhicules. C’est notamment déjà le cas pour le Citroën Tianyi (soit le C5 Aircross), le SUV Peugeot 4008 et la berline 508 allongée qui sont entrés en production de masse en août 2023.

A lire aussi : Stellantis DPCA dépasse les 100 000 ventes en Chine

Geely tisse sa toile dans tous les secteurs automobiles

Ecarx est un équipementier chinois créé en 2017 par Ziyu Chen et Li Shufu, le patron du grand groupe chinois Geely. Geely possède plusieurs marques automobiles en Chine et détient aussi des constructeurs de premier plan comme Volvo, Polestar, Lynk & Co, Smart ou encore Lotus. Geely est aussi souvent médiatisé en Europe depuis qu’il s’est rapproché de Renault autour de la nouvelle entité thermique Horse, dont il est actionnaire.

Positionnement high-tech pour l’équipementier chinois Ecarx

Piquant, même si Ecarx est un équipementier indépendant qui est présent sur 32 modèles de différentes marques. Plus de 5,2 millions de voitures actuellement à la route embarquent les solutions d'Ecarx. Des solutions variées puisque son spectre technologique est large : SoC (system-on-chips) associé à la 4G avec management électronique, soit la navigation, la télématique, la reconnaissance faciale, l’assistant vocal, etc.

Quand les équipementiers automobiles chinois s’éveilleront

Les futurs modèles de DongFeng Peugeot-Citroën embarqueront donc les modules le cockpit intelligent d’Ecarx. Au passage, il est intéressant de relever que la concurrence chinoise, longtemps confinée aux constructeurs ou aux fournisseurs de batteries avec l’essor du véhicule électrique, s’élargit aujourd’hui au champ des équipementiers, notamment pour les technologies électroniques avancées et les logiciels. Une nouvelle ligne de front qui mérite d’être attentivement scrutée depuis l’Europe.

A lire aussi : Pour Carlos Tavares et Stellantis, le constructeur chinois est le bouc-émissaire idéal