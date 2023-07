Stellantis France promeut François Leclercq à la tête de Car Flow

Par rapport à certaines difficultés actuelles de Stellantis France, l’entité Car Flow, qui agrège les approvisionnements, la logistique et la planification, est particulièrement névralgique. La direction de Car Flow est confiée à François Leclercq qui rend compte à Christophe Musy, directeur de Stellantis France.

Stellantis France annonce la nomination de François Leclercq à la direction de l’entité Car Flow. Le manager a pris ses fonctions le 10 juillet 2023 et son entité reste directement rattachée à Christophe Musy, directeur de Stellantis France. Son rôle centré sur la logistique, les approvisionnements et la planification prend un relief particulier en cette période où le groupe traverse quelques turbulences dans ces périmètres, soumis à rude épreuve à l’échelle mondiale depuis la crise sanitaire. Sa mission n’est donc pas sans pression.

François Leclercq connaît parfaitement les rouages de Stellantis

François Leclercq fait valoir plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur automobile. Après des premières expériences chez Norauto et Feu Vert, il rejoint la marque Peugeot à l’été 2000, avant d’étendre ses responsabilités au sein de PSA, notamment dans le domaine de la logistique et de la distribution sur l’important marché espagnol. Depuis 2021, il était d’ailleurs directeur de Car Flow pour la région Iberia.

La logistique peut vite devenir un irritant pour les concessionnaires et les clients

« Cette décision illustre notre volonté d’aller encore plus loin dans l’efficacité de notre Car Flow, qu’il s’agisse de planification ou de logistique. Aujourd’hui, ce sujet est clé et cette nouvelle organisation redonnera un nouvel élan au service de nos réseaux et de nos clients », pointe Christophe Musy.