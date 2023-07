Stellantis France vise une accélération des ventes de voitures électriques dès le second semestre 2023

Si Christophe Musy se réjouit que Stellantis a pris la tête du marché des voitures électriques en France, il affirme aussi qu’il faut accélérer dès le second semestre 2023. Quand on lui oppose que le véhicule électrique peine à séduire les clients, il juge que les points bloquants sont en train d’être levés.

Stellantis compte améliorer la part des véhicules électriques dans le mix de ventes de ses marques dès le second semestre 2023. « Au premier semestre, le groupe fait déjà valoir 30,1 % de parts de marché VP et VU pour les véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. Nous sommes aussi sur la première marche du podium pour les véhicules 100 % électriques, nous ne l’étions pas auparavant », met en exergue Christophe Musy, directeur de Stellantis France, qui mise sur un effet d’accélération au second semestre.

Stellantis France vise l'accélération des ventes de voitures électriques dès 2023

Via deux leviers principaux : les produits, notamment le Jeep Avenger dont le lancement est prometteur, ou le Peugeot e-2008 restylé, et une capacité de production à la fois plus forte et plus fluide, « ce qui peut nous permettre de creuser l’écart ».

Des progrès dans la séduction des clients pour les véhicules électriques

Quand on lui objecte que même en croissance, le véhicule électrique n’a pas l’effet d’un raz-de-marée sur le marché français, comme en Europe d’ailleurs, peinant à séduire massivement les clients, Christophe Musy préfère faire montre d’optimiste, jugeant que de nombreux points bloquants sont petit à petit levés. Ainsi le cap des 100 000 bornes de recharge en France a été passé et l’équipement des stations sur les autoroutes est performant.

L'accessibilité économique du véhicule électrique : un enjeu pour Stellantis

Par ailleurs, Stellantis et ses marques travaillent sur l’accessibilité du véhicule électrique, en ayant conscience que le prix moyen d’un véhicule électrique neuf en France, de l’ordre de 41 000 euros, éloigne de facto de nombreux clients. « En prix catalogue, les véhicules électriques restent plus chers que les voitures thermiques. Il faut donc travailler pour conduire les clients à raisonner en mensualités et selon le fameux coût d’usage. C’est à nous et à nos réseaux de concessionnaires qu’il revient de les convaincre, de leur faire la démonstration », déclare Christophe Musy, en soulignant qu’il faut accorder un soin particulier à l’essai du véhicule, car essayer un véhicule électrique c’est l’adopter.

Stellantis mise sur l'arrivée de la Citroën C3 et la nouvelle plateforme STAL-M pour l'avenir

En outre, Christophe Musy attend avec impatience l’arrivée de la Citroën C3, qui se défend de tout positionnement low-cost ou « Essentiel », mais sera proposée sous la barre de 25 000 euros. Il promet donc des offres de mensualités très agressives, sans doute de quoi répondre à certaines marques chinoises.

Pour les clients qui font beaucoup de route, Christophe Musy attend aussi beaucoup des voitures qui vont bénéficier de la nouvelle plateforme STLA-M : « Ces véhicules auront une remarquable autonomie, en adéquation avec les besoins des gros rouleurs et nous aurons un argument de poids sur le segment des flottes d’entreprises ».

A plus long terme, Stellantis compte aussi faire baisser les coûts des batteries en les produisant en France, ce qui aura un impact direct sur le budget logistique mobilisé, toujours dans l’optique de favoriser l’accessibilité économique des véhicules électriques.

Les ventes de véhicules électriques des marques de Stellantis en France (1er semestre 2023)

Marque Immatriculations Peugeot 16 001 Fiat 12 288 Opel 3 558 Citroën 2 566 DS 970 Jeep 775 Abarth 110

(Source : AAA DATA)

Top 10 des modèles électriques les plus vendus chez Stellantis en France (1er semestre 2023)

Marque/Modèle Immatriculations Fiat 500 Electrique 12 288 Peugeot e-208 12 050 Peugeot e-2008 3 259 Opel Corsa Electric 2 318 Citroën E-C4 1 638 Opel Mokka Electric 1 067 DS Crossback Electric 970 Jeep Avenger Electric 775 Peugeot e-Rifter 442 Citroën E-C4X 436

(Source : AAA DATA)