Stellantis, GM et Ford : les "Big Three" face à la colère du monde ouvrier automobile aux Etats-Unis

Aucun accord n’a été trouvé entre les trois principaux constructeurs automobiles aux Etats-Unis, rassemblant les « Big Three » (Stellantis, GM et Ford) et le puissant syndicat regroupant les ouvriers américains de l’industrie automobile.

La menace d’une grande grève inédite

« Nous nous préparons à faire grève dans ces entreprises d'une manière jamais vue auparavant », a déclaré Shawn Fain, président de UAW. Selon lui, les positions du syndicat et des directions pour établir un accord sont « très éloignées ». Logiquement l’arrêt de travail dans les usines américaines des trois constructeurs devrait débuter à partir de vendredi 15 septembre.

Pour rappel, les 150.000 membres du syndicat, s’appuyant sur les bénéfices record des constructeurs automobiles, réclament des revalorisations salariales de l’ordre de 40% tout en exigeant des garanties quant à la sécurité des emplois en raison de la transition vers la voiture électrique.

Les négociations tournent au vinaigre

Pour rappel, On sait que Stellantis peut être adepte de la manière forte dans les négociations avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses salariés, mais aux Etats-Unis, les négociations sur les conditions de travail et les salaires tournent au vinaigre. Après une réunion avec le top management américain de Stellantis, Shawn Fain, président du puissant syndicat UAW, a affirmé sur les réseaux sociaux que les propositions du groupe étaient assimilables à une gifle en plein visage. Joignant le geste à la parole, il s’est filmé en jetant les propositions de nouveau contrat à la poubelle : « c’est là qu’elles doivent être car c’est vraiment un document poubelle ».

La situation s’envenime dans les négociations Stellantis-UAW

Mark Stewart, qui supervise les activités de Stellantis en Amérique du Nord, a d’abord évoqué des discussions constructives avant de pointer que les exigences de l’UAW n’étaient pas réalistes et venaient menacer l’emploi au sein du groupe, notamment pour la marque Chrysler. Les accords actuels, en vigueur depuis quatre ans avec Stellantis, Ford et GM, expirent le 14 septembre 2023 et la deadline approche donc à grands pas.

Les maux sociaux du véhicule électrique

Pour justifier ses décisions, Stellantis s’appuie sur le discours bien rôdé de Carlos Tavares qui consiste à dire que l’électrification des véhicules voulue par les états implique une réduction des coûts fixes. Une réduction des coûts qui doit être significative car le véhicule électrique devient inaccessible pour de nombreux clients. Rappelons que selon Jato, le prix catalogue moyen d’un véhicule électrique en Europe était de 56 000 euros en 2022, contre 32 000 euros en Chine. La direction de Stellantis veut aussi s’attaquer au problème de l’absentéisme qui lui coûte 197 millions d’euros par ans, ou 16 000 véhicules non produits.

Le spectre des grèves plane de nouveau sur les usines automobiles de Detroit

De quoi faire bondir Shawn Fain : « A mesure que nous nous engageons dans cette voie vers l’électrification, les constructeurs nous servent toujours le même scenario, qu’il faut faire de nouveaux efforts pour rester compétitifs, ce qui revient à dire qu’ils n’ont pas d’autre choix que de verser des salaires de misère ».

Dès lors, l’UAW n’exclut pas des débrayages, voire des grèves, chez Stellantis, GM et Ford. Ces frictions sont de surcroît rehaussées par le contexte électoral américain, avec la présidentielle de 2024. Joe Biden a demandé aux constructeurs et aux syndicats de trouver rapidement un accord équitable. Le patron de l’UAW ne le prend pas pour argent comptant et n’appelle pas à soutenir Joe Biden : « Nous menons un combat contre trois grands constructeurs automobiles et nous devons savoir sur qui nous pouvons vraiment nous appuyer. Donc notre soutien se mérite ». Il y a quelques jours, il ajoutait que les trois de Detroit ne faisaient toujours pas de propositions sérieuses et que la situation n'évoluait guère. Ambiance.