Stellantis group : la marque Fiat s'invite en Algérie

Stellantis annonce le lancement de six modèles FIAT sur le marché algérien à partir du 21 mars : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato. Le CEO de Stellantis, Carlos Tavares n'avait pas caché pas que le Maghreb était l’une des priorités de croissance pour Stellantis. Comme il l’avait annoncé fin 2022, le groupe va débuter la production de véhicules Fiat en Algérie dès le mois de mars 2023.

Cette annonce a eu lieu lors d’une cérémonie présidée par M. Ali Aoun, Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Tayeb Zitouni, Ministre du Commerce et de l’Exportation, en présence de Son Excellence M. Giovanni Pugliese, Ambassadeur d’Italie en Algérie, de M. Abdelkrim Touahria, Ambassadeur d’Algérie en Italie, de M. Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer, de M. Olivier François, FIAT Chief Executive Officer et Stellantis Global Chief Marketing Officer, et de M. Hakim Boutehra, Managing Director de Stellantis Maghreb.

Création d'un réseau de distribution dédié

Cet investissement contribuera au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d’envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d’un solide réseau de vente et de services après-vente d'ici la fin 2023.

Cette annonce d’aujourd’hui confirme la place clé de l’Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Ce lancement de la marque FIAT ouvrira la voie pour l’atteinte de l’ambition de Stellantis MEA de vendre un million de véhicules dans la région d’ici 2030, avec une autonomie de production régionale de 70 %, ce qui permettra d’être au plus proche des attentes des clients.

Mise en route de l'usine de Tafraoui en août 2023

La construction de l’usine de Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, prendra fin en août 2023, avec la production des premières FIAT 500 prévue fin 2023. À l’horizon 2026, cette initiative permettra de créer près de 2 000 nouveaux emplois locaux, avec un taux de localisation de plus de 30 %, une capacité de production annuelle de 90 000 véhicules et la fabrication à terme de quatre modèles FIAT.

Les six modèles à venir en Algérie

La Fiat 500 Hybrid, disponible en version berline, elle est équipée d’un moteur 3 cylindres 1.0 litre de 70 ch. La « Dolcevita », édition de lancement de la 500 Hybrid, sera proposée dans les trois couleurs rappelant les drapeaux algérien et italien : vert Rugiada, blanc Gelato et rouge Passione. La Fiat 500X avec deux versions disponibles : entrée de gamme et haut de gamme, équipé d’un moteur 1.4 essence 140 ch avec boîte à double embrayage. La Fiat Tipo, disponible en version compacte, elle est équipée d’un moteur 1.6 etorq 110 ch avec boîte automatique. Le Fiat Doblò, proposé en version utilitaire, il est équipé d’un moteur 1.6 HDI 90 ch avec transmission manuelle. Le Fiat Scudo, équipé d’un moteur 2.0 HDI 150 ch avec transmission manuelle. Le Fiat Ducato, équipé d’un moteur 2.2 Diesel 140 ch avec transmission manuelle, il offre une charge utile de 2,2 tonnes, la meilleure de sa catégorie.