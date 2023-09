Stellantis inaugure un centre de batteries de 8 000m2 en Italie

D’après les affirmations de Stellantis, le nouveau site technologique dédié aux batteries est le plus grand sur le sol italien, et compte parmi les plus conséquents en Europe. 40 millions d'euros ont été injectés dans ce projet part le groupe automobile.

Le 8 septembre dernier, le géant automobile a inauguré son premier centre de batteries de pointe. Bâti sur une surface de 8 000 m2 et sur trois niveaux, celui-ci a vu le jour au sein du complexe de Mirafiori à Turin, en Italie, et a bénéficié d'un investissement à hauteur de 40 millions d’euros.

Il comporte 32 chambres d’essais climatiques (24 salles pour tester les packs de batteries et 8 chambres pour tester les cellules) où une centaine de collaborateurs pourra développer et tester en interne les packs de batteries es modules, les cellules haute tension et les logiciels qui équiperont ses futurs véhicules. Les variations climatiques peuvent aller de -40 à 60 degrés, avec un changement maximal de 20 degrés par minute. Enfin, le centre peut tester jusqu’à 47 packs de batteries en même temps et 96 cellules simultanément.

Un réseau mondial en devenir

Stellantis transforme actuellement ses sites de production et d’ingénierie dans le monde afin de gérer le passage à l’électrification et respecter ses objectifs définis dans le Plan Dare Forward 2030. L'entreprise construit également un centre de batteries à Windsor, au Canada. Au global, le réseau international de production et de développement de batteries de Stellantis inclura 6 gigafactories en Amérique du Nord et en Europe. Pour rappel, Stellantis ambitionne d’atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de VE pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d’ici 2030.