Stellantis intègre la plateforme hydrogène Lhyfe Heroes

Pour les flottes au roulage intensif, l’hydrogène constitue une solution à explorer dans le cadre de leur transition énergétique. Stellantis l’a bien compris en commercialisant depuis plus d’un an des fourgons compacts déclinés en version H2 tels que le Citroën ë-Jumpy Hydrogen, le Peugeot e-Expert Hydrogen et l’Opel Vivaro-e Hydrogen. Prévoyant pour son site de Hordain (Hauts-de-France) une capacité de production de 5 000 véhicules hydrogènes par an, le groupe envisage le déploiement d’autres utilitaires équipés d’une pile à combustible et ambitionne ainsi d’atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038.

L’hydrogène, un secteur qui s’organise à plusieurs

Toutefois, pour soutenir l’adoption de l’hydrogène auprès des professionnels et stimuler la coopération entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de cette filière en pleine expansion, Stellantis a décidé de rejoindre Lhyfe Heroes, première plateforme digitale épaulant les consommateurs dans leur projet hydrogène, qu’il s’agisse de collectivités, de territoires ou de gestionnaires de parcs. Avec des milliers de visites mensuelles depuis son lancement en novembre 2022, cet outil répond en effet à la demande d’informations sur les nouveaux produits et services liés à l’hydrogène.

Grâce à son partenariat avec Lhyfe Heroes, Stellantis référence ainsi ses différents véhicules en mettant en avant leurs caractéristiques et informations principales. L’acheteur potentiel, une fois renseigné, pourra ensuite contacter directement l’entreprise pour concrétiser une vente. Parallèlement, Stellantis étoffe sa connaissance des attentes des consommateurs grâce aux données d’utilisation de la plateforme. Par conséquent, « l’initiative Lhyfe Heroes représente une opportunité pour accélérer les projets de nos clients et de toute la filière en Europe. C’est un réel atout pour tous ! » admet Peter Kuhn, chargé du développement hydrogène chez Stellantis.