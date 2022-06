Stellantis investit 50 millions d’euros dans Vulcan Energy

Stellantis poursuit ses investissements dans l’électrique et plus particulièrement dans les matières premières stratégiques. Le constructeur vient de devenir le deuxième actionnaire de Vulcan Energy Resources Limited, grâce à l’injection de 50 millions d’euros, qui lui offrent 8 % du capital. Cette firme spécialisée dans l’extraction et la production de lithium était déjà un partenaire de Stellantis. Les deux sociétés ont d’ailleurs prolongé leur accord de fourniture d’hydroxyde de lithium jusqu’en 2035. Vulcan Energy se concentre sur des ressources européennes pour répondre aux besoins de production de véhicules électriques en Europe. L’investissement de 50 millions d’euros apporté par Stellantis contribuera à l’élargissement des opérations de forage de Vulcan au sein de son champ de saumure de la vallée du Rhin supérieur. La firme produit déjà sur place de l’énergie géothermique et souhaite produire de l’hydroxyde de lithium sans combustibles fossiles et avec une empreinte carbone nette nulle. Le site de la vallée du Rhin serait l’un des plus prometteurs en Europe, avec une capacité « qui peut satisfaire les besoins de l’Europe pour la transition vers les véhicules électriques » selon Vulcan.

Répondre aux besoins de l’électrification

L’approvisionnement en lithium répond à l’électrification de Stellantis, notamment sur les marchés européens. Pour vendre 100 % de véhicules électriques en Europe en 2030, il doit bâtir cinq usines de production de batteries en Europe et en Amérique du Nord, pour une production globale de 400 GWh. Un total qui ne sera atteint qu’avec l’aide de contrats d’approvisionnement complémentaires. « Cet investissement hautement stratégique dans une grande société de production de lithium nous permet de créer une chaîne de valeur robuste et durable pour la production des batteries de nos véhicules électriques en Europe » explique Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Il est encourageant de voir un constructeur automobile de premier plan investir dans la production locale de lithium à faibles émissions destiné aux véhicules électriques. Stellantis est déjà notre client le plus important, et nous sommes impatients d’approfondir nos relations avec lui en tant qu’actionnaire majeur de Vulcan et du projet Zero Carbon Lithium » souligne de son côté Francis Wedin, directeur général de Vulcan.