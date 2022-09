Stellantis investit dans Africar Group pour lancer Auto24 en Côte d'Ivoire

Grâce à sa participation financière dans Africar Group, Stellantis participe à l’émergence d’Auto24 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. En tant que filiale d’Africar Group, la start-up a pour vocation de dynamiser le marché africain du véhicule d’occasion. Cet investissement est une étape supplémentaire vers la réalisation de la stratégie Dare Forward menée par le groupe automobile qui vise à accélérer son activité de ventes de véhicules d’occasions, tout en développant son portefeuille de solutions de mobilité et à optimiser l’expérience client.

Un marché clé pour l'avenir

Stellantis a ciblé ce territoire d’Afrique de l'Ouest comme un marché à haut potentiel. En effet, ce dernier revendique une population globale qui devrait atteindre les 1,7 milliard d’individus d’ici 2030 et un parc automobile estimé à 50 millions d’unités selon les statistiques avancées par le groupe. En Afrique et Moyen-Orient, Stellantis se place actuellement au troisième rang dans le tableau des constructeurs automobiles, bien qu’il se soit fixé l’ambition d’en devenir le leader avec plus d’un million de véhicules neufs vendus par an d’ici 2030. « En Afrique subsaharienne, Stellantis offre la couverture réseau la plus importante de l'industrie automobile avec près de 124 points de ventes et d'entretien, commente Samir Cherfan, directeur des opérations Moyen-Orient et Afrique de Stellantis. Aujourd'hui, le partenariat avec Africar Group et le lancement de sa filiale Auto24 nous permettra d'élargir notre offre de solutions de mobilité répondant aux besoins de nos clients en Afrique ».

Opérant dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne, Africar Group est le leader africain des annonces automobiles sur Internet. Au cours des cinq dernières années, 25 millions de voitures d'occasion par le biais d'Africar Group.