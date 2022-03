Stellantis investit en faveur de la mobilité via Stellantis Ventures

Le 16 mars 2022 marque donc le lancement du premier fonds de capital-risque de Stellantis avec la création de Stellantis Ventures. Annoncé dans le cadre du plan Dare Forward 2030, présenté le 1er mars dernier par Carlos Tavares, l’organisme s’engage à soutenir financièrement les jeunes pousses qui œuvrent pour développer des solutions technologiques innovantes en lien avec la satisfaction client, l’écoresponsabilité et la mobilité. Un budget colossal de 300 millions d'euros sera alloué à cette cause. « Le marché évolue, tout comme la technologie et notre rapport au client, admet Ned Curic, chef de la technologie chez Stellantis. Stellantis Ventures va accélérer notre transformation en adoptant de nouvelles technologies développées par des start-up innovantes tout en favorisant leur potentiel de croissance ».

Stellantis Ventures agira en tant qu’investisseur et aidera les start-up à intégrer les nouvelles technologies dans l’entreprise dans un délai restreint, rendant ainsi possible cette appropriation en quelques mois au lieu de plusieurs années. Ces investissements auront un impact sur l'engagement de Stellantis en matière d’écoresponsabilité, de compétitivité et de technologies embarquées, mais également sur l’expérience des clients dans les domaines du marketing, de la vente et du financement. Ce projet est un véritable accélérateur pour de nombreuses jeunes entreprises qui n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour développer à grande échelle leurs créations. Elles peuvent déposer leur candidature directement en ligne.