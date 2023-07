Stellantis : l’hémorragie se poursuit dans le top management

Au sein du groupe Stellantis, les tensions sont vives avec le réseau, comme Auto Infos le détaille, mais l’air devient aussi suffocant dans la sphère du top management. Carlos Tavares semble résolu à renouveler une grande partie de ses dirigeants et à ne pas céder un pouce sur les objectifs de rentabilité.

Maria Grazia Davino succède à Paul Willcox à la tête de Stellantis au Royaume-Uni

Comme l’annonce un communiqué, la liste des départs s’allonge et Paul Willcox, directeur général de Stellantis au Royaume-Uni, quitte le groupe en août 2023. Une décision qu’il avait choisi d’annoncer au réseau, reconnaissant qu’elle n’avait pas été facile à prendre. Il a mené une riche carrière chez Volkswagen et Nissan, mais avait débuté chez Peugeot en 1998, avant de revenir chez PSA peu avant la fusion avec FCA. On connaît l’identité de son successeur, à savoir Maria Grazia Davino, une dirigeante italienne née en 1978 qui avait déjà été promue récemment au sein du groupe.

Paul Willcox sur le départ chez Stellantis.

Chez Stellantis, les managers rasent les murs

Nombre de nos confrères britanniques ne sont guère surpris par le départ de Paul Willcox dans la mesure où les organigrammes de Stellantis sont secoués ces derniers temps. En outre, le réseau de concessionnaires vivait mal les négociations contractuelles et l’appel non dissimulé à une plus forte concentration. Et à force de ne faire aucune concession sur les marges, les parts de marché des marques de Stellantis s’érodent, c’est le cas même pour Vauxhall pourtant en terrain conquis au Royaume-Uni. Comme l’évoquait récemment un distributeur français, « le dialogue est difficile avec la direction de Stellantis et au sein du groupe, les managers rasent les murs, ambiance… ».

Maria Grazia Davino prend la tête de Stellantis au Royaume-Uni dans un contexte tendu.