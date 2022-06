Stellantis : l'usine de Rennes-La Janais accélère le rythme de production du Citroën C5 Aircross restylé

Le Citroën C5 Aircross est un véritable succès pour la marque aux chevrons. Depuis son introduction dans la gamme en 2018, le SUV compact s'est écoulé à plus de 325 000 exemplaires, dont 245 000 en Europe. Après une première moitié de carrière très convaincante donc, le véhicule passe par l'inévitable case restylage. Une opération qui apporte de réels changements, tant sur le plan du style extérieur que de l'aménagement intérieur, comme L'Automobile & L'Entreprise l'a précédemment détaillé ici.

Toujours proposé en thermique comme en hybride rechargeable, le Citroën C5 Aircross restylé continue à être produit au sein de l'usine Stellantis de Rennes-La Janais. L'un des sites de production historiques de la marque. Ouvert depuis 1960, ce dernier a notamment donné vie aux Ami 6, Dyane, GS, Visa, BX, AX, XM, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C5 et C6 mais aussi aux Peugeot 407 (coupé, berline et break), 607, 508 et 5008.