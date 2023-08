Stellantis lance sa marque de pièces bproauto en Amérique du Nord

Début août, dans le cadre d'une démarche stratégique visant à renforcer ses activités de pièces de rechange et de services en Amérique du Nord, Stellantis a indiqué le lancement de sa marque de distribution bproauto. Des pièces proposant une garantie allant jusqu'à deux ans et déjà proposées en France sur le site de vente en ligne du constructeur, Mister-Auto avec 700 références.

Après une expérience éprouvée en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, le portefeuille de pièces bproauto arrive sur le continent nord-américain dans le but de répondre à l'évolution rapide du paysage du marché secondaire.

Pour Mike Koval, directeur de Mopar Amérique du Nord : « Avec l'introduction de bproauto, nous améliorons encore l'expérience client en offrant une nouvelle gamme de produits de marque privée de haute qualité, à des prix compétitifs. Si Mopar reste la marque mondiale de pièces d'équipement d'origine pour Stellantis, bproauto remplit un créneau vital ». Et de poursuivre : « Avec Mopar et bproauto, nos concessionnaires offrent une solution multimarque à 360 degrés, à guichet unique, pour presque tous les clients, tous les véhicules et toutes les marques. »

bproauto propose une sélection de 30 catégories de pièces (filtration, batteries, freinage, roulements de moyeu, huile, systèmes de surveillance de la pression des pneus…) Le constructeur prévoit d'introduire progressivement des gammes de produits supplémentaires (capteurs ABS, compresseurs de climatisation, bobines d'allumage, lubrifiants, sonde O2, amortisseurs, injecteurs, machines tournantes, balais, radiateurs…).

Pour rappel, en Europe, le constructeur adresse le marché de la réparation multimarque avec sa MDD Eurorepar qui ne cesse de s'enrichir.