Stellantis lance une offre LLD pour rendre les véhicules électriques abordables

Le groupe automobile vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau programme de location longue durée dédié aux véhicules électriques à batterie (ou BEV) afin d'assurer des prix compétitifs à ses clients : « Electric As You Go ».

Le plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis, dévoilé en mars dernier, entend tracer le chemin du groupe vers la neutralité carbone d’ici à 2038. Pour cela, le géant automobile a identifié quatre axes de développement majeurs dont « mettre le cap sur des ventes de BEV (véhicules électriques avec batterie) à 100 % en Europe et à 50 % aux États-Unis. » Pour ce faire, Stellantis propose des services et des solutions innovantes pour promouvoir une mobilité plus durable, à l’image de sa dernière offre « Electric As You Go ».

Démocratiser l'e-mobilité

Inspiré de la tendance du « Pay per Use », modèle de paiement où le client est facturé uniquement en fonction de l'utilisation d’un service, ce programme garantit aux conducteurs-utilisateurs de payer leur véhicule selon leur usage.

>> À LIRE AUSSI : Comment Stellantis entend accompagner les professionnels dans leur transition énergétique

Conçue par la Business Unit e-Mobility, PSA Banque et Opel Bank dans le but d’apporter une réponse d’électromobilité adaptée à tous les profils désireux de s’orienter vers les véhicules électriques, l'offre de location longue durée « Electric As You Go » s’affiche à partir de 110 euros par mois. À cette somme s’ajoute un coût additionnel d'utilisation de 7 centimes par kilomètre, avec un minimum de 500 km par mois toutefois.

Trois modèles à tester… et plus à venir

Dès à présent disponible en France pour les particuliers éligibles à la prime à la conversion en vue de changer leur ancien véhicule thermique (un diesel immatriculé avant 2011 ou un véhicule essence immatriculé avant 2006) pour un véhicule électrique, l’offre « Electric As You Go » devrait prochainement s'implanter dans d’autres pays en Europe. De même, si cette initiative ne concerne pour le moment qu’un panel restreint de trois BEV – la Peugeot e-208, l’Opel Corsa-e et le B-SUV Opel Mokka-e avec plus de 320 km d’autonomie WLTP –, elle « sera bientôt étendu à d'autres véhicules électriques de Stellantis », promet l’entité automobile.