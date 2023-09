Stellantis : le jeu des chaises musicales se poursuit dans le top management

Au sein du groupe Stellantis, la sphère du top management au niveau mondial se renouvelle très souvent, sous l'impulsion très souvent de son CEO Carlos Tavares. C'est encore le cas avec des annonces qui prendront effet à compter du 1er novembre 2023.

Christian Meunier Jeep prend une longue pause personnelle

Emanuele CAPPELLANO est nommé Chief Operating Officer de Stellantis South America, en remplacement d’Antonio FILOSA. Il a été précédemment directeur financier de l’entreprise en Amérique du Sud de 2017 à 2021, et est actuellement CEO Amérique du Nord et directeur de la stratégie et du développement du groupe Marcolin depuis octobre 2021.

Antonio FILOSA est nommé CEO de Jeep, en remplacement de Christian MEUNIER qui prendra une longue pause pour se concentrer sur des sujets personnels.

Priorité à la vie privée pour Carl Smiley

Ashwani MUPPASANI, actuellement responsable de la filiale commerciale Chine depuis juillet 2022, est nommé directeur de la région Inde & Asie Pacifique, en remplacement de Carl SMILEY qui a décidé de donner la priorité à sa vie privée.

Des décisions personnelles de quitter l'entreprise

Ces changements font suite à des décisions personnelles, ce qui souligne le dirigeant de Stellantis. « Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement Christian et Carl pour leur engagement et leurs contributions qui ont fait de Stellantis l’entreprise leader qu’elle est aujourd’hui », déclare en effet Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Les circonstances de la vie doivent nous faire accepter les décisions personnelles de nos collègues, car elles illustrent leurs qualités humaines, au-delà de leurs compétences professionnelles. Je suis convaincu qu’Emanuele et Ashwani, en tant que nouveaux dirigeants, ainsi qu’Antonio dans sa nouvelle mission de CEO de Jeep, poursuivront le chemin tracé par leurs prédécesseurs et contribueront à faire gagner Stellantis en cette période de profond changement dans notre secteur d’activité. »