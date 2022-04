Stellantis mène des essais de véhicules connecté 5G outre-Atlantique

Aux côtés d’autres partenaires américains, Stellantis - seul constructeur automobile engagé - a participé à des essais sur routes ouvertes de véhicules connectés utilisant les technologies 5G et MEC (Multi-access Edge Computing). Menée par l'association 5G Automotive (5GAA) à Blacksburg, en Virginie, cette initiative a pour objectif de « démontrer l’intérêt de cette nouvelle technologie d’itinérance pour la sécurité routière » lors d’une situation de danger.

La Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable a été sélectionnée pour remplir ce challenge et a été équipée de caméras et d’un GPS permettant d’indiquer sa position à l’infrastructure environnante afin d’alerter les piétons et les autres véhicules, mais aussi de recevoir des alertes provenant du réseau cellulaire. Le programme d’essai 5GAA utilise les caméras et les capteurs de l’infrastructure afin de collecter des données détaillées qui complètent ce que le véhicule peut « voir » avec ses propres capteurs. Grâce à la connexion 5G haut débit et à la technologie MEC, le système peut rapidement prendre des décisions, comme par exemple dans une intersection, afin d’alerter les piétons et les véhicules des risques éventuels pour leur sécurité.

Stellantis participe à de nombreuses initiatives à travers le monde, comme notamment à Turin, en Italie, où il a effectué un programme de test similaire, visant à évaluer la technologie 5G. « La communication sans fil haut débit est essentielle pour accroître l’autonomie des véhicules et développer les technologies de mobilité et services connectés du futur » commente le constructeur. Les innovations liées aux véhicules connectés sont au cœur de la stratégie technologique de Stellantis présentée dans son plan Dare Forward 2030.