Stellantis mise beaucoup sur l’usine de Kénitra au Maroc

À l’issue de rencontres avec le chef du gouvernement du Maroc, le ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques Publiques du Maroc, Stellantis a officialisé un investissement de plus de 300 millions d’euros dans son usine de Kénitra, visant à doubler la capacité de production du site et à déployer la plateforme « smart car ».

L’objectif de Stellantis est d’avoir une capacité de production d’un million de véhicules par an d’ici 2030, tout en atteignant 70 % d’intégration locale comme souligné dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de la région.

Une vision adaptée de la mobilité électrique avec la plateforme « smart car »

Le site de Kénitra dépasse régulièrement les objectifs qui lui sont assignés et Stellantis annonce d’ores et déjà le doublement de sa capacité de production pour atteindre 400 000 véhicules par an auxquels s’ajouteront 50 000 véhicules électriques, comme les Citroën Ami et Opel Rocks-e. Le lancement de la plateforme « smart car » viendra ensuite soutenir davantage l’offre produits, car elle représentera 40 % de l’offre de mobilité de la région d’ici 2030.

Cet investissement créera localement près de 2 000 nouveaux emplois et sera accompagné d’un renforcement des plans de formation pour les salariés.

Un troisième moteur régional de croissance pour Stellantis

« L’ambition mondiale de Stellantis bénéficiera du rythme de développement soutenu de la région Afrique et Moyen-Orient, qui vise à contribuer à la création d’un troisième moteur pour Stellantis, aux côtés de l’Amérique du Nord et de l’Europe », commente Carlos Tavares, président directeur général de Stellantis, qui a une nouvelle vision du développement international du groupe.