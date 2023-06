Stellantis modifie une partie de son équipe de direction

Stellantis adapte son équipe de direction pour répondre aux enjeux économiques et maintenir les succès du plan stratégique Dare Forward 2030. Une première salve de changements concerne les marques Dodge, Ram et DS. La fin du premier semestre est toujours propice aux changements chez les constructeurs, Stellantis n'échappe pas à cette règle. Des rumeurs insistantes laissent présager d'autres changements importants.

Après plus de deux ans de mise en œuvre réussie de son organisation, Stellantis annonce des changements au sein de son équipe de direction à compter du 1er juillet 2023. Ces nominations s'inscrivent dans la logique de l'organisation matricielle de l'entreprise, composée de régions, de marques et de fonctions, qui a démontré son efficacité en termes de résultats financiers records depuis la création de Stellantis début 2021.

"Ces changements démontrent que la diversité des talents et des expertises au sein de l'équipe de direction de Stellantis permet d'adapter notre équipe de direction pour s'adapter aux enjeux grandissants de l'environnement économique, tout en poursuivant les succès obtenus par cette équipe au cours des deux dernières années et demie avec une mise en œuvre exemplaire du plan stratégique Dare Forward 2030", commente Carlos Tavares CEO de Stellantis.

Concernant les fonctions

Ned Curic, actuellement Chief Technology Officer, étendra son champ d’action à la recherche et au développement en devenant Chief Engineering and Technology Officer, en remplacement de Harald Wester, actuel Chief Engineering Officer, qui prend sa retraite. Les responsabilités supplémentaires de Ned Curic contribueront à la transformation continue de Stellantis en une société technologique de mobilité durable en assurant l’alignement entre la vision stratégique et la mise en œuvre des projets de la fonction R&D de Stellantis. Sébastien Jacquet est nommé Adjoint, en charge des Projets et des Cross Car Lines.

Béatrice Foucher, actuellement CEO de DS Automobiles, est nommée Chief Planning Officer, en remplacement d’Olivier Bourges. Les expériences passées de Béatrice Foucher en tant que CEO d’une marque premium et son expertise dans l’industrie automobile seront un atout pour offrir les meilleures solutions en termes de produits et de technologies afin de répondre aux attentes des clients.

Olivier Bourges, actuellement Chief Planning Officer, est nommé Global Corporate Office and Public Affairs Officer. Dans cette nouvelle fonction, Olivier Bourges s’appuiera sur sa précédente expérience de Secrétaire Général de l’ex-PSA et sur sa connaissance remarquable des enjeux stratégiques de la filière automobile et de ses parties prenantes.

Giorgio Fossati, en tant que General Counsel, renforcera sa contribution à l’activité juridique dans le contexte réglementaire toujours plus exigeant de l’industrie automobile, tout en continuant à contribuer au succès de la gouvernance efficace de l’entreprise par son soutien très précieux au Conseil d’administration.

Silvia Vernetti, actuellement responsable du Global Corporate Office, est nommée responsable du Global Corporate Planning, sous la responsabilité de Béatrice Foucher. Silvia Vernetti a une capacité éprouvée à gérer de nouveaux projets stratégiques, en s’appuyant sur sa profonde expertise en développement des affaires ainsi qu’en gestion financière.

Concernant les marques

Timothy Kuniskis, actuellement CEO de la Marque Dodge, étendra son champ d’action pour inclure également la responsabilité de la marque Ram. Sa parfaite compréhension du marché nord-américain contribuera au plan de croissance continue de Ram y compris dans son ambition d’expansion mondiale.

Mike Koval, actuellement CEO de la Marque Ram, est nommé Head de Mopar Amérique du Nord, reportant à Mark Stewart, North America Chief Operating Officer. Mike Koval prendra la responsabilité d’un P&L stratégique pour la performance de la région Amérique du Nord.

Olivier François, actuellement CEO de la Marque Fiat, élargira son champ d’action et est nommé CEO des Marques Fiat et DS Automobiles en remplacement de Béatrice Foucher, tout en conservant la fonction de Stellantis Global Chief Marketing Officer. Olivier François possède une grande expérience dans le développement de marques et le positionnement stratégique qui profiteront à la fois à Fiat et à DS Automobiles.