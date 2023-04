Stellantis nomme le nouveau directeur de sa BU véhicules utilitaires France

Après avoir décidé d'affecter à l’usine de Mangualde (Portugal) la production de ses ludospaces et fourgonnettes électriques, Stellantis annonce la nomination de Pierre Janthial au poste de directeur de la business unit véhicules utilitaires France. Rattaché à Christophe Musy, directeur de Stellantis France, l'homme est diplômé de l’École de management de Grenoble. Après avoir débuté sa carrière chez Citroën France, il a rejoint un temps le groupe Volvo Cars où il passera quatorze années sur le périmètre France et international. De retour chez Stellantis depuis 2021, il a d'abord rejoint l’équipe « Enlarged Europe LCV » en qualité de manager de la zone Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il est à ce moment-là également en charge du business développement électrique et hydrogène.

Pierre Janthial a pris son nouveau poste au 1er avril dernier. Il remplace Faycal Hemia, qui prend en charge le développement des new business au sein de la business unit VO International, pour les régions Middle East Africa et ASEAN.