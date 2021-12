Stellantis offre 4 véhicules au Garac

A l’issue de cette rencontre, Stellantis a remis à Laurent Roux, directeur général du Garac, quatre véhicules qui viennent agrandir le parc de véhicules pédagogiques de l’école de la filière : une DS 4, deux Peugeot 508 hybride et un C4 Cactus. Ces véhicules serviront de supports d’exercices pratiques tout particulièrement pour la section CQP TEAVA dédiée Stellantis.

Rappelons que depuis 15 ans, le Garac forme des jeunes pour le réseau des marques. Partenanire de longue date, le Garac et Stellantis & You mènent de nombreuses actions communes pour faciliter le recrutement de jeunes vers les métiers de l’automobile et de la mobilité : speed-meetings, féminisation des métiers, salon du job d’été… Et ce à tous les niveaux du Bac Pro, BTS, Licence à la formation d’ingénieur.

12 apprentis-ingénieurs sont ainsi en formation dans des entreprises du constructeur Stellantis dont la majorité sont dans le réseau de la marque et suivent, en plus, le programme manager après-vente de demain.